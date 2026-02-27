A Greve in Chianti nasce 'Spazio Genitori': un nuovo percorso partecipativo per le famiglie

Saranno i genitori e le famiglie a costruire i punti cardine di un nuovo percorso partecipativo che vuole offrire uno spazio dedicato al valore dello stare insieme, del sentirsi parte integrante di una comunità, alla condivisione di temi, problematiche e argomenti relativi alla genitorialità, ai rapporti con i figli, alle relazioni intergenerazionali e non solo. Un ciclo di approfondimenti condotti da un team di esperti in vari ambiti di interesse, che saranno proposti e richiesti dagli stessi genitori, e che il Comune di Greve in Chianti vuole lanciare in maniera sperimentale, inedita per creare uno “Spazio Genitori” in cui le persone possano dialogare, incontrarsi, coltivare, creare nuove amicizie e relazioni attraverso la partecipazione ad attività culturali, forme di intrattenimento e laboratori esperienziali. L’iniziativa nasce da una proposta che intreccia gli assessorati alla Cultura e alla Partecipazione, alle Politiche sociali e alle Politiche quelle educative.

Il primo incontro che chiama i genitori ad esprimersi e farsi avanti per costruire insieme un progetto in cui i bisogni diventino opportunità, è stato fissato per giovedì 5 marzo alle ore 21:00 presso la biblioteca comunale di Greve in Chianti. “Per noi è fondamentale investire sui legami culturali tra le persone - dichiarano gli assessori Monica Toniazzi, Ilary Scarpelli e Giacomo Amalfitano - la realizzazione di uno Spazio Genitori mira a generare un luogo fisico e una fucina creativa che metta al centro l’esperienza di ogni genitore e genitrice. Il progetto punta ad offrire una serie di occasioni di confronto con alcuni professionisti dell’educazione ed esperti disposti a mettere a fuoco alcuni dei temi che stanno più a cuore alle famiglie, erogare suggerimenti, consigli, supportare i genitori nelle diverse sfaccettature del loro ruolo. Lo spazio a cui ambiamo è anche un momento da dedicare alle coppie, alle mamme, ai babbi perché possano esprimersi, condividere, dedicarsi del tempo, conoscere la realtà della comunità della quale fanno parte in maniera attiva e consapevole”.

L’invito dunque è quello di partecipare e iniziare un nuovo percorso finalizzato ad ascoltare, accogliere, includere e rendere protagonisti i cittadini e le cittadine del territorio comunale di Greve in Chianti che svolgono il complesso ruolo di genitore.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero.

