Accademia degli Euteleti, eletto il nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2026-2028

Attualità San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile

Luca Macchi confermato presidente. Rinnovate le cariche dopo la scadenza del mandato 2023-2025

Il Consiglio Direttivo dell’Accademia degli Euteleti è giunto alla scadenza del mandato triennale 2023-2025. Nella riunione dell’Assemblea dei Soci Ordinari del 16 Febbraio scorso si è svolta la votazione per eleggere il nuovo Consiglio Direttivoe sono risultati eletti Bruno Bellucci, Alexander di Bartolo, Alberto Falaschi, Francesco Fiumalbi, Antonio Galanti, Alessio Guardini, Riccardo Gucci, Luca Macchi, Maria Grazia Messerini, Francesco Salvestrini, Andrea Vanni Desideri. Nella seduta del Consiglio Direttivo del 26 Febbraio, come previsto dallo statuto, sono state assegnate le cariche al suo interno per il triennio 2026- 2028: alla carica di Presidente dell’Accademia è stato confermato il Pittore Luca Macchi, Vicepresidente Maria Grazia Messerini, Tesoriere Alberto Falaschi, Segretario Alexander Di Bartolo, Vicesegretario Francesco Fiumalbi.

“Essere stato confermato presidente di questo importante centro culturale è una grande soddisfazione e una grande responsabilità. Ringrazio tutti i Soci Ordinari che ci hanno votati e ringrazio i componenti del Consiglio Direttivo per la fiducia nei miei confronti e tutti insieme affronteremo il prossimo triennio. In questo secondo mandato, che vede l’ingresso nel Consiglio Direttivo di Antonio Galanti e di Alessio Guardini, non mancano le cose da fare per far si che l’Accademia possa continuare ad assolvere ai suoi compiti statutari. Un grazie di cuore a tutti ».

Fonte: Accademia degli Euteleti

Notizie correlate

Toscana
Attualità
27 Febbraio 2026

Lavori sulla linea Firenze–Pisa: interventi tra Empoli e San Miniatello fino al 30 aprile

Partiranno il 2 marzo e proseguiranno fino al 30 aprile i lavori di manutenzione straordinaria sulla linea ferroviaria Firenze–Pisa, nel tratto compreso tra Empoli e bivio San Miniatello. L’intervento, programmato [...]

San Miniato
Attualità
26 Febbraio 2026

San Miniato, più controlli stradali e ambientali nel 2025: aumentano sanzioni e incidenti

L’attività 2025 svolta dagli agenti di Polizia Locale del Comune di San Miniato si è concentrata sulla sicurezza stradale e sulle violazioni ambientali. A presentare i numeri dell’anno appena concluso [...]

San Miniato
Attualità
26 Febbraio 2026

Canottieri San Miniato al Comune: "Progetto impianto fermo. Chiedere incontro in Regione"

Venerdì 20 febbraio alle ore 21 30 presso la Sala Bertini di San Miniato Basso si è tenuta la prima assemblea del comitato cittadino “Sicurezza e Sviluppo della Canottieri San [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

torna a inizio pagina