Accademia degli Euteleti, eletto il nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2026-2028

Il Consiglio Direttivo dell’Accademia degli Euteleti è giunto alla scadenza del mandato triennale 2023-2025. Nella riunione dell’Assemblea dei Soci Ordinari del 16 Febbraio scorso si è svolta la votazione per eleggere il nuovo Consiglio Direttivoe sono risultati eletti Bruno Bellucci, Alexander di Bartolo, Alberto Falaschi, Francesco Fiumalbi, Antonio Galanti, Alessio Guardini, Riccardo Gucci, Luca Macchi, Maria Grazia Messerini, Francesco Salvestrini, Andrea Vanni Desideri. Nella seduta del Consiglio Direttivo del 26 Febbraio, come previsto dallo statuto, sono state assegnate le cariche al suo interno per il triennio 2026- 2028: alla carica di Presidente dell’Accademia è stato confermato il Pittore Luca Macchi, Vicepresidente Maria Grazia Messerini, Tesoriere Alberto Falaschi, Segretario Alexander Di Bartolo, Vicesegretario Francesco Fiumalbi.

“Essere stato confermato presidente di questo importante centro culturale è una grande soddisfazione e una grande responsabilità. Ringrazio tutti i Soci Ordinari che ci hanno votati e ringrazio i componenti del Consiglio Direttivo per la fiducia nei miei confronti e tutti insieme affronteremo il prossimo triennio. In questo secondo mandato, che vede l’ingresso nel Consiglio Direttivo di Antonio Galanti e di Alessio Guardini, non mancano le cose da fare per far si che l’Accademia possa continuare ad assolvere ai suoi compiti statutari. Un grazie di cuore a tutti ».

Fonte: Accademia degli Euteleti

