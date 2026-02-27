Approvati lavori urgenti per la messa in sicurezza del Liceo Castelnuovo di Firenze

Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato all’unanimità la delibera per i lavori urgenti di messa in sicurezza della copertura e del sottotetto del Liceo Castelnuovo, succursale di via della Colonna, a seguito di un'infiltrazione d'acqua verificatasi in un'aula al secondo piano dell'edificio. La delibera è stata illustrata dalla consigliera della Città Metropolitana delegata all'Edilizia scolastica Beatrice Barbieri che ha sottolineato la tempestivita dell'intervento.

L'intervento è stato avviato immediatamente a seguito della segnalazione dei danni. La spesa complessiva per l'intervento è stata di 259.625,62.

Il Consiglio Metropolitano ha confermato la necessità di procedere senza indugi, al fine di garantire la sicurezza dell'edificio e la continuità delle attività scolastiche.

La delibera ha avuto il parere favorevole anche dal Gruppo Centrodestra e Civici per il Cambiamento: “Si è affrontato un problema che ha provocato forti disagi agli studenti e all'andamento dell'anno scolastico”.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

