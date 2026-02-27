Approvato il bilancio di previsione 2026 a Montopoli in Val d’Arno

Durante l’ultima seduta del consiglio comunale che si è svolta ieri, giovedì 26 febbraio, è stato approvato il bilancio di previsione 2026 del Comune di Montopoli in Val d’Arno. Un documento che vuole essere una guida per quello che sarà il prossimo futuro, frutto di un percorso partecipativo iniziato nel giugno 2025 attraverso l'ascolto diretto dei cittadini nelle frazioni e il confronto costante con i sindacati CGIL, CISL e UIL.

"In un contesto economico segnato dalla precarietà e dal calo dei consumi - ha detto la sindaca Linda Vanni - il Comune ha scelto di blindare i servizi e proteggere le fasce medie e deboli. Abbiamo mantenuto le esenzioni Irpef e la compartecipazione comunale per servizi essenziali come nidi, mense e trasporti scolastici, per non gravare sulle famiglie. L’impegno nel sociale è testimoniato dai numeri come gli oltre 600 mila euro stanziati per i servizi della Società della Salute e l’incremento sull’educativa scolastica. L’attenzione alle persone, invece, dai progetti come il lavoro per il nuovo polo 0-6, il sostegno ai centri estivi, all’attivismo giovanile e all’Università Popolare o al consolidamento dei percorsi Sai per l’accoglienza. E poi il bilancio di genere, che per la prima volta sarà presentato in Comune".

Il voto sul bilancio è stata anche l’occasione per parlare dei lavori pubblici che si stanno per concludere e quelli in programma.

"Si è concluso il primo lotto della scuola di Angelica - ha proseguito la sindaca - e a breve si procederà con il secondo lotto, mentre sono ultimati il refettorio e la palestra di Marti. Concluso l’intervento sul sottotetto del bene confiscato che ospiterà una casa accoglienza per donne e bambini vittime di violenza e uno sportello di ascolto. Entro l’estate sarà chiuso il cantiere dei Sottofossi mentre resta alta l’attenzione alla fragilità idrogeologica con interventi su via Malvecchiaia e via Fontanelle. Per il 2026 sono in programma il piano delle asfaltature, il parco giochi accessibile a San Romano, il campino di Marti e i lavori al palazzo della Cancelleria".

Durante la seduta ogni assessore ha potuto esporre nel dettaglio cosa prevede il documento unico di programmazione per ogni delega, dai progetti Pnrr legati alla digitalizzazione, i regolamenti per mercati e le aree verdi, le iniziative sui temi sociali e gli appuntamenti con la cultura e la promozione del territorio. Impegni da portare avanti anche grazie alla partecipazione a bandi e alla ricerca di sponsorizzazioni.

"Grazie al fondamentale lavoro tecnico della responsabile Barbara Menini - ha concluso la sindaca - dell'ufficio ragioneria e tributi, dei responsabili Michele Valori, Claudia Toti, Ilaria Bellini, Susanna Pisanò e Andrea Chiavaccini, il revisore Andrea Ravenni e la segretaria comunale Marzia Venturi".

Fonte: Comune di Montopoli in Val d’Arno

