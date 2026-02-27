Arrestato con droga pronta per lo spaccio a Pisa

Continua l’impegno dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pisa nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree sensibili della città.

Nella tarda mattinata del 25 febbraio, i militari della Sezione Operativa hanno arrestato un uomo di 28 anni di origine straniera con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante un normale servizio di controllo del territorio, i Carabinieri hanno notato l’uomo in via del Castelletto a Pisa. Il suo atteggiamento ha insospettito i militari, che hanno deciso di procedere con un accertamento più approfondito.

La perquisizione personale ha permesso di rinvenire 4,7 grammi di cocaina e 44,7 grammi di hashish, già suddivisi in involucri pronti per l’immissione sul mercato illegale. Sequestrati anche 100 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del Comando su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno. Nella mattinata successiva si è svolto il rito direttissimo, al termine del quale l’arresto è stato convalidato.

Il 28enne è stato condannato a 2 mesi e 14 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 533 euro e delle spese processuali.