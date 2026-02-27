Bimba di 3 anni morta a Vernio: funerali il 3 marzo, proclamato lutto cittadino

Si terranno martedì 3 marzo alle 10 alla chiesa di Mercatale, dedicata a Sant'Antonio da Padova, i funerali della piccola Nadia, tre anni, vittima di un incidente stradale avvenuto il 22 febbraio scorso. Lo rende noto il Comune, che ha proclamato il lutto cittadino in segno di vicinanza alla famiglia e alla comunità.

Il parroco di Mercatale, don Vincent Souly, officiarà la cerimonia. Le bandiere del Palazzo comunale saranno listate a lutto e l’amministrazione invita la cittadinanza a un minuto di silenzio e raccoglimento all’inizio della funzione.

