Bimba di 3 anni morta a Vernio: funerali il 3 marzo, proclamato lutto cittadino

Cronaca Vernio
Condividi su:
Leggi su mobile

A Vernio i funerali della piccola Nadia, tre anni, vittima di un incidente stradale. Il Comune ha proclamato lutto cittadino

Si terranno martedì 3 marzo alle 10 alla chiesa di Mercatale, dedicata a Sant'Antonio da Padova, i funerali della piccola Nadia, tre anni, vittima di un incidente stradale avvenuto il 22 febbraio scorso. Lo rende noto il Comune, che ha proclamato il lutto cittadino in segno di vicinanza alla famiglia e alla comunità.

Il parroco di Mercatale, don Vincent Souly, officiarà la cerimonia. Le bandiere del Palazzo comunale saranno listate a lutto e l’amministrazione invita la cittadinanza a un minuto di silenzio e raccoglimento all’inizio della funzione.

Notizie correlate

Cantagallo
Cronaca
27 Febbraio 2026

Controlli straordinari nel Pratese: 21 persone identificate e un segnalazione per possesso di droga

Controlli rafforzati dei Carabinieri sul territorio pratese nella serata del 25 febbraio nei comuni di Vernio, Vaiano e Cantagallo, estesi anche alla città di Prato. L'obiettivo: monitorare le aree di [...]

Vernio
Cronaca
23 Febbraio 2026

Bimba di 3 anni morta investita, un 25enne indagato per omicidio colposo

La Procura di Prato ha aperto un fascicolo per omicidio colposo nei confronti di un 25enne italiano, conducente dell’auto che domenica sera ha investito una bambina di 3 anni, poi [...]

Vernio
Cronaca
23 Febbraio 2026

Vernio, lutto cittadino per la bambina di 3 anni morta in un incidente

La sindaca di Vernio Maria Lucarini proclamerà il lutto cittadino nel giorno dei funerali della bambina tragicamente scomparsa nel fatale incidente avvenuto ieri sera a Le Piana, non appena sarà [...]



Tutte le notizie di Vernio

<< Indietro

torna a inizio pagina