Cane aggressivo a Comeana, scatta il sequestro

È stato sequestrato un cane di razza American Staffordshire Terrier, simile a un pitbull, dopo l’ennesimo episodio di aggressione avvenuto due giorni fa a Comeana. Il provvedimento è stato disposto dal sindaco del Comune di Carmignano, che ha firmato l’ordinanza di sequestro dell’animale.

Già una decina di giorni fa, sulla base di una relazione del servizio veterinario della ASL Toscana Centro, il Comune aveva imposto specifiche prescrizioni: obbligo di guinzaglio e museruola nei luoghi pubblici e misure idonee a prevenire la fuga dell’animale.

Secondo quanto ricostruito dall’amministrazione, tali disposizioni non sarebbero state rispettate. Per questo motivo, nella mattinata di oggi, il cane è stato prelevato e affidato agli operatori per il ricovero presso il canile comunale di Agliana, in provincia di Pistoia.

All’operazione hanno preso parte gli agenti della polizia locale, supportati da una pattuglia dei carabinieri di Poggio a Caiano. Presente anche il sindaco Edoardo Prestanti, che ha seguito le fasi della notifica al proprietario.

Il Comune ha motivato l’intervento come misura “definitiva” sia “per il benessere dell’animale” sia “per la tutela e l’incolumità pubblica”. Contestualmente è stato notificato al proprietario, e agli eventuali conviventi, il divieto di possedere il cane, con sequestro amministrativo finalizzato alla confisca e ulteriori controlli da parte degli organi di vigilanza.

