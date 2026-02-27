Castelfiorentino: 4,5 milioni di euro nel biennio 2025-2026 per i lavori alle reti idriche e fognarie

Prosegue, e si consolida, l’impegno di Acque per il potenziamento dell’acquedotto e della fognatura nel comune di Castelfiorentino, attraverso un articolato insieme di interventi pianificati in sinergia con l’amministrazione comunale che, tra opere concluse, in corso e programmate, supera nel complesso i 4,5 milioni di euro. L’obiettivo del gestore idrico del Basso Valdarno è duplice: da un lato, ridurre guasti e perdite sulla rete salvaguardando la risorsa idrica, dall’altro migliorare la qualità del servizio, sia per l’acquedotto che per il sistema fognario.

Nel corso del 2025 sono stati avviati, e in larga parte completati, significativi interventi di risanamento e ammodernamento delle infrastrutture idriche e fognarie. I lavori hanno previsto il rinnovamento delle reti idriche a Petrazzi e in via Barbieri, la distrettualizzazione della rete comunale e il recupero degli scarichi fognari nelle vie Bocci e Pavese. Interventi che hanno coinvolto entrambe le componenti del servizio, per un investimento totale di circa 2 milioni di euro, finalizzato alla riduzione delle perdite, al miglioramento dell’efficienza gestionale e alla tutela ambientale.

Il programma di investimenti prosegue nel 2026 con nuovi interventi di risanamento della rete idrica. I primi cantieri a partire interessano via Niccoli, dove è prevista la sostituzione di 720 metri di tubazione, e via del Vallone, in cui il rifacimento di circa 600 metri di condotta anticiperà l’intervento programmato dall’amministrazione comunale per la riasfaltatura e l’adeguamento della sede stradale. Nel corso dell’anno seguiranno ulteriori lavori nelle vie Parri e Moro, con la sostituzione di circa 250 metri di rete per ciascuna via, oltre al rinnovo della condotta in via di Piazzacalda (1.200 metri) e ulteriori interventi di recupero degli scarichi fognari nella frazione di Castelnuovo Valdelsa. Il valore complessivo delle opere previste per il 2026 è stimato in circa 2,5 milioni di euro.

Parte degli interventi realizzati e programmati rientra nell’ambito delle misure dedicate alla tutela del territorio e della risorsa idrica e del progetto Digital4Zero, impegni entrambi cofinanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In particolare, Digital4Zero punta ad aumentare l’efficienza del servizio e a ridurne l’impatto ambientale ed energetico attraverso la digitalizzazione delle reti, la distrettualizzazione e la sostituzione delle tubazioni meno performanti.

Nella giornata di giovedì 26 febbraio, la sindaca Francesca Giannì, l’assessore all’ambiente Federico Nunziata e il presidente di Acque Simone Millozzi, hanno effettuato un sopralluogo congiunto in via del Vallone. “Accanto agli interventi strutturali - ha ricordato nell’occasione Millozzi - sul territorio comunale avanzano anche le attività di ricerca e monitoraggio della rete idrica, già potenziate negli ultimi mesi e destinate a proseguire nel corso dell’anno. Da settembre a oggi sono state individuate circa 80 perdite occulte, la cui riparazione ha consentito di ridurre di circa 10 litri al secondo l’acqua immessa in rete, generando un risparmio equivalente al fabbisogno idrico di 4.000 persone in un anno”. Un risultato significativo, che si inserisce in un percorso di prevenzione e miglioramento continuo del servizio.

“Gli interventi sull’acquedotto - ha spiegato la sindaca Giannì - si inseriscono in una programmazione che mette al centro la qualità dello spazio pubblico e la cura del territorio. In via del Vallone, i lavori sulle reti rappresentano il passaggio necessario per accompagnare un intervento di ripristino della sede stradale atteso e importante, finalizzato a migliorare sicurezza, funzionalità e decoro urbano. In via Niccoli, invece, l’opera riguarda l’ammodernamento di una rete idrica che negli anni ha mostrato criticità, con l’obiettivo di garantire un servizio più stabile e affidabile per residenti e attività”.

“Come amministrazione comunale - ha aggiunto Nunziata - riteniamo fondamentale che gli interventi infrastrutturali siano pensati e realizzati in modo coordinato, affinché al miglioramento delle reti si accompagni l’attenzione concreta al ripristino della sede stradale e al decoro urbano. L’efficientamento della rete idrica e la riduzione delle perdite hanno una valenza ambientale e sociale centrale: tutelare una risorsa preziosa come l’acqua significa investire in sostenibilità, rafforzando una visione di sviluppo che unisce qualità della vita e responsabilità verso il futuro della comunità”.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa