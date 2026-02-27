Nell’Empolese Valdelsa +12% di offerta occupazione attraverso i Centri per l’impiego

Aumento del 12% dei posti di lavoro gestiti attraverso i Centri per l’impiego nell’ultimo anno, esiti di Gol superiori di 9 punti rispetto alla media nazionale con oltre un beneficiario su due che ha trovato occupazione.

Sono alcuni dei risultati raggiunti dai servizi dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego nel circondario Empolese Valdelsa. I dati sono stati diffusi questa mattina nel corso del secondo appuntamento di “Toscana Lavoro in Tour” che ha fatto tappa al Centro per l’impiego di Empoli.

In dettaglio, nel 2025 la rete dei Centri attiva nell’area – articolata nei Cpi di Empoli e Castelfiorentino, assieme allo Sportello Territoriale di Montespertoli, ai servizi di Fucecchio e Cerreto Guidi, e al punto di prossimità Hub for Young presso il Comune di Empoli - ha gestito 1.837 offerte di lavoro, per un totale di 2.742 posti disponibili. Mentre su oltre 15 mila persone che dal 2022 hanno beneficiato di una misura del programma Gol (il programma di riforma delle politiche attive del lavoro previsto dal Pnrr) il 51,6% ha ottenuto un inserimento lavorativo (57,2 % donne, 30,8% giovani 15-29 e 24% stranieri), a fronte di una media nazionale del 42%.

“Sono dati che confermano il rafforzamento dell’efficacia di Arti e dei servizi pubblici per l’impiego nonché del loro legame con le realtà produttive locali”, ha sottolineato l’assessore al lavoro e alla formazione Alberto Lenzi durante il confronto con le parti sociali e le organizzazioni datoriali al centro dell’appuntamento empolese del tour istituzionale. Nel 2025 gli operatori di Arti hanno supportato 1.315 aziende, con l’erogazione di 6.213 servizi specialistici. L’attività degli uffici ha visto un incremento dell'operatività con 35848 persone prese in carico (in crescita del 7,5% rispetto al 2024). In aumento anche le azioni di politica attiva erogate con un +16,3%, per un totale di 68817 interventi. Negli ultimi 12 mesi sono state concluse 4542 azioni formative di Gol (di cui 2362 per formazione digitale).

In diminuzione dell’1,1% invece le iscrizioni allo stato di disoccupazione (7096 in tutto) nell’ultimo anno rispetto al 2024, “segno che l’Empolese Valdelsa rappresenta un territorio dinamico nonostante le difficoltà di alcuni settori, a partire da quello della moda”, ha commentato Lenzi, che ha portato anche il saluto del presidente Eugenio Giani, il quale per l’occasione tiene e ribadire “l’impegno della Regione verso i servizi per l’impiego di Arti, il cui contributo nel mercato del lavoro è sempre più rilevante”.

"Lo scopo di iniziative come queste - spiega Lenzi - è far conoscere sui territorio i dati e le attività di Arti perché tante volte anche le politiche attive che facciamo per la formazione dei giovani o delle persone che hanno perso lavoro o lo cercano non sono note. Il fatto che Arti su questo territorio sia riuscito a portare la disoccupazione al 2,7%, un dato molto positivo considerato che in Toscana è al 4%, fa capire quanto anche i nostri uffici siano stati in grado di ridare una seconda possibilità e dare una formazione adeguata e performante alle richieste delle aziende sul territorio. Quello di oggi è un tavolo congiunto con tanti soggetti per stimolare un dialogo, chiedere al mondo delle aziende e ai sindacati quali sono le criticità della zona, perché ognuno ha un su profilo e deve far presente quali sono le necessità del posto e le figure professionali richieste, anche ai ragazzi delle superiori: se vuoi continuare a studiare continua a studiare, se vuoi entrare nel mondo del lavoro sul territorio di Empoli c'è bisogno di queste figure professionali, Arti ti dà una mano per formarti"

Al termine della discussione, alla quale hanno partecipato anche il vicesindaco di Empoli Nedo Mennuti, l’assessora comunale al lavoro Valentina Torrini, la consigliera regionale di parità Maria Grazia Maestrelli e la direttrice di Arti Simonetta Cannoni, l’assessore Lenzi ha raccolto le sollecitazioni provenienti dalle parti sociali. Oltre al riconoscimento della crescita del protagonismo dei servizi per l’impiego e dell’efficienza dell’Agenzia, le richieste alla Regione di non arretrare nell’azione di contrasto al disallineamento (mismatch) tra domanda e offerta di lavoro e di agevolare il dialogo tra mondo produttivo e quello della scuola.

“Il mismatch è la grande questione che riguarda il mercato del lavoro odierno e condivido l’esigenza delle parti sociali di intensificare le occasioni di confronto e di dialogo per operare in maniera congiunta al fine di soddisfare i fabbisogni formativi e occupazionali”, ha osservato l’assessore al lavoro, che ha giudicato positivamente l’incontro e ha evidenziato come lo scopo del tour sia quello di “riaccendere attraverso Arti a livello territoriale il ruolo di confronto svolto sul piano regionale dalla Tripartita”, ovvero l’organo regionale di concertazione che riunisce Regione, sindacati e rappresentanze delle imprese.

A caratterizzare i Centri per l’Impiego dell’area Empolese Valdelsa anche la stretta sinergia con i servizi sociali territoriali, che garantisce una presa in carico integrata persone con fragilità, grazie a un’equipe multiprofessionale che si riunisce mensilmente per definire percorsi personalizzati. In linea con tale strategia, è stata avviata la sperimentazione di un’equipe multiprofessinale specifica dedicata ai giovani con fragilità, finalizzata a interventi mirati in collaborazione con il Comune di Empoli nell'ambito dello spazio Hub for Young.

Nell’ambito del piano di rafforzamento dei Centri per l’impiego, il Cpi empolese ha conosciuto un processo di ammodernamento sia attraverso la riqualificazione nei mesi scorsi degli spazi sia attraverso l’aggiornamento e il potenziamento della dotazione tecnologica degli operatori, che oggi sono in grado di produrre sin dall’origine documenti digitali, grazie alla disponibilità di tablet per firma grafometrica, e di accrescere l’erogazione dei servizi al cittadino anche da remoto.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate