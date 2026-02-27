Centro Busoni, al via la raccolta Art Bonus per l’orchestra giovanile europea

Il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni di Empoli annuncia l’avvio della raccolta fondi tramite Art Bonus a sostegno dell’European Youth Orchestra Ferruccio Busoni (EYOFB), progetto di respiro internazionale e di alta formazione musicale dedicato ai giovani talenti europei.

IL PROGETTO - L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un’orchestra sinfonica giovanile internazionale capace di coniugare eccellenza artistica, formazione professionale e dialogo interculturale, nel segno dell’eredità culturale di Ferruccio Busoni, figura centrale della musica europea tra Otto e Novecento.

EYO si rivolge a giovani musicisti tra i 18 e i 27 anni provenienti dai Paesi dell’Unione Europea, selezionati tramite audizioni. Il progetto, giunto al suo terzo anno di vita, prevede una residenza artistica della durata di una settimana dal 29 agosto al 4 settembre 2026, tutoraggio con professionisti di alto profilo e la realizzazione di concerti pubblici, offrendo ai partecipanti un’esperienza formativa intensiva e qualificante.

La raccolta fondi ha un obiettivo di 15mila euro, destinati a sostenere i costi della residenza artistica per gli oltre 50 giovani musicisti e l’organizzazione delle attività concertistiche.

VANTAGGI FISCALI - Grazie allo strumento dell’Art Bonus, le erogazioni liberali effettuate da privati e imprese consentono di beneficiare di un credito d’imposta pari al 65% dell’importo donato, rendendo il sostegno al progetto un investimento concreto nella cultura e nelle nuove generazioni.

Possono beneficiare dell’agevolazione:

- Persone fisiche

- Enti non commerciali

- Imprese

Sostenere l’European Youth Orchestra “Ferruccio Busoni” significa investire nel futuro della musica europea. È un progetto che unisce formazione, eccellenza e visione internazionale, offrendo ai giovani musicisti opportunità reali di crescita professionale. Con questa iniziativa, il Centro Busoni conferma il proprio impegno nella promozione della cultura musicale e nella valorizzazione dei giovani talenti, rafforzando il ruolo della musica come strumento di dialogo e coesione europea.

COME DONARE - Per sostenere il progetto è possibile effettuare una donazione attraverso la piattaforma Art Bonus cliccando sul seguente link

I sostenitori e i mecenati saranno ringraziati pubblicamente nei materiali ufficiali del progetto (programma di sala, sito istituzionale) e invitati a momenti dedicati di incontro con l’orchestra, in segno di riconoscimento per il loro contributo alla crescita dei giovani musicisti europei.

Sostenere la European Youth Orchestra Ferruccio Busoni significa investire nella nuova generazione della musica europea e contribuire alla costruzione di un progetto culturale di respiro internazionale.

Tutte le informazioni sul progetto sono consultabili sul sito

Per chiarimenti e ulteriori informazioni contattare il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni ai numeri telefonici 0571 711122 - Mob. 373/7899915, oppure inviare una email all’indirizzo csmfb@centrobusoni.org

Fonte: Ufficio stampa del Comune di Empoli

