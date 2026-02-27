Conclusi in anticipo i lavori di illuminazione sulla Sr429

Srt 429, si sono conclusi con un giorno di anticipo i lavori di manutenzione all'impianto di illuminazione delle gallerie presenti lungo la variante di Certaldo.

I lavori, consistenti nella sostituzione di tutte le lampade di illuminazione permanente con nuove lampade a tecnologia Led, sono stati eseguiti in orario notturno, dalla sera del 23 febbraio scorso, per quattro notti consecutive, così riaprendo regolarmente al traffico la mattina di venerdì 27 febbraio.

"Si è trattato di un investimento importante, effettuato dalla Città Metropolitana con finanziamenti regionali, non soltanto per la sicurezza stradale ma anche in funzione dell'efficientamento energetico -spiega Emma Donnini, consigliera della Città Metropolitana delegata alla Viabilità di zona - Permetterà infatti di contenere consumi e costi dell'energia elettrica. Nei prossimi anni è programmata la sostituzione, sempre a Led, anche delle lampade di illuminazione di rinforzo, cioè quelle collocate alle due estremità delle gallerie, che si accendono solo di giorno ma che sono molto più potenti ed energivore delle altre".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze