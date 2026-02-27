"Contrasto a guide turistiche abusive, sicurezza e decoro in Piazza Duomo": le richieste di Confcommercio al Comune di Pisa

Contrasto all'abusivismo e alla proliferazione di figure irregolari, massima attenzione alla sicurezza e al decoro nell'area monumentale di Piazza del Duomo. Queste le principali richieste sollevate da Confcommercio Pisa, presente con la sua presidente ConfGuide Antonella Cinini, l'assistente di direzione Alessio Giovarruscio e la referente sindacale Arianna Gherardeschi all'incontro convocato dalla 3° Commissione Consiliare Permanente del Comune di Pisa.

“Ringraziamo la 3° Commissione Personale per l'attenzione e la disponibilità dimostrate” - dichiara l'assistente di direzione Confcommercio Pisa Alessio Giovarruscio - “Premettendo che il 2025 è stato un anno straordinario per il turismo pisano, con il superamento della soglia storica di 1 milione di arrivi, le problematiche legate alla sicurezza e all’abusivismo rappresentano un passo importante per garantire ai turisti e agli operatori del settore un contesto più sicuro e accogliente”.

“Le guide che esercitano abusivamente rappresentano la principale minaccia per la nostra professione, che invece è regolamentata e normata da precise leggi nazionali e regionali” - afferma la presidente ConfGuide Confcommercio Pisa Antonella Cinini - “Questo fenomeno purtroppo non risparmia Pisa, che alla stregua di molte altre città d'arte italiane vede la proliferazione incontrollata di figure irregolari, come tour leader o accompagnatori che si improvvisano guide senza averne titolo, spesso privi del Qr Code ministeriale obbligatorio e della necessaria abilitazione, eludendo ogni controllo fiscale e normativo. L'episodio dello scorso agosto, quando la Guardia di Finanza ha sanzionato tre guide abusive, dimostra che il fenomeno è concreto ed oltre a prefigurare una vera e propria concorrenza sleale comporta un ingente danno d'immagine e reputazione per Pisa”.

Oltre all'abusivismo professionale, la vivibilità di Piazza del Duomo è fortemente minata dal commercio abusivo: “La presenza costante di venditori di merce contraffatta lungo i principali percorsi turistici è un profondo elemento di degrado per il decoro urbano: chiediamo alle autorità competenti azioni di contrasto maggiormente incisive e il sequestro sistematico della merce, oltre alla massima attenzione nei confronti di borseggiatori che spesso si rendono protagonisti di furti ai danni di visitatori e turisti, in modo da tutelare i commercianti regolari e la sicurezza dei flussi” ha spiegato la presidente Cinini nel corso dell'incontro.

“Non ci limitiamo alla denuncia, ma proponiamo soluzioni concrete, come emerso nel recente incontro con l'assessore Pesciatini e il Comandante della Polizia Municipale Gualdi, dove abbiamo accolto con grande favore l'intenzione di ripristinare il presidio della Polizia Turistica, quantomeno nei fine settimana, un servizio fondamentale per il supporto ai turisti e per la sorveglianza attiva. Oltre a questo riteniamo fondamentale prevedere la gestione di uno spazio dedicato alle segnalazioni e alle denunce direttamente in Piazza del Duomo e sollecitiamo controlli mirati e verifiche puntuali, svolte in modo sistematico e in sinergia tra Polizia Municipale e altre forze dell’ordine, sui tesserini professionali”

La presidente di ConfGuide esprime infine “apprezzamento per l'iniziativa dell'Assessore Pesciatini di integrare nella nuova segnaletica l'invito ai turisti a rivolgersi solo a guide abilitate, oltre alla volontà, sostenuta dalle guide turistiche, di implementare percorsi alternativi alla sola Piazza del Duomo, coinvolgendo le aree di maggior interesse storico e culturale del centro di Pisa”

Fonte: Confcommercio Pisa