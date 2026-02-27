Controlli straordinari nel Pratese: 21 persone identificate e un segnalazione per possesso di droga

Controlli rafforzati dei Carabinieri sul territorio pratese nella serata del 25 febbraio nei comuni di Vernio, Vaiano e Cantagallo, estesi anche alla città di Prato. L'obiettivo: monitorare le aree di maggiore afflusso, prevenire reati predatori e garantire la tranquillità di residenti e commercianti.

Durante l'operazione, i Carabinieri hanno effettuato posti di controllo e sorveglianza nelle zone più frequentate, con particolare attenzione ai giovani, e hanno risposto a 15 richieste di intervento pervenute al 112. Sul campo, 12 militari suddivisi in tre equipaggi hanno identificato 21 persone, controllato 9 veicoli e un esercizio pubblico.

Nel corso dei controlli, un giovane è stato segnalato alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti ad uso personale. Particolare attenzione è stata rivolta anche ad aree verdi e parcheggi pubblici, con l'obiettivo di prevenire il traffico di droga e altri reati.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni sia a Prato sia nei comuni limitrofi, per garantire sicurezza e rassicurazione ai cittadini e ai visitatori della zona.