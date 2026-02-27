"Cosa succede in Città", il sindaco Mantellassi ospite del Rotary Club Empoli

Giovedì 19 febbraio il Sindaco Alessio Mantellassi, accompagnato dal suo Capo di Gabinetto Giacomo Bini, è stato ospite alla conviviale del Rotary Club Empoli per parlare di: “Cosa succede in Città”.

In presenza di tanti soci con numerosi ospiti, visto l'interesse del tema trattato, il Sindaco, accolto dal Presidente Giovanni Calugi, ha tracciato un quadro chiaro delle opere pubbliche, degli investimenti e dei cantieri che la città sta portando avanti e che caratterizzeranno i prossimi anni di governo cittadino.

Iniziando dalla Mostra “Provincia Novecento. Arte a Empoli 1925-1960”, recentemente chiusa, che ha in pratica inaugurato gli spazi ricavati dalla recente ristrutturazione del vecchio ospedale, ha evidenziato il grande successo di pubblico. L’evento ha contribuito all'innalzamento dell'offerta culturale e consolidato la convinzione che questi spazi possano in future essere utilizzati per ospitare un Museo civico unitario. E’ stato ribadito il grande stanziamento economico investito nella costruzione del Teatro Civico “Il Ferruccio” quale nuovo spazio culturale che si affiancherà al Palazzo delle Esposizioni e rappresenterà un importante nodo di attività artistiche e culturali per l’intera città.

Per quanto riguarda le opere strutturali. ha continuato Mantellassi, la progettazione della nuova circonvallazione sud è stata avviata per migliorare il traffico e collegare meglio Empoli con le frazioni esterne, alleggerendo il centro urbano dalla pressione dei veicoli in transito. Ha definito poi il raddoppio ferroviario Empoli-Granaiolo un’opera cruciale per il territorio empolese, un cantiere strategico che coinvolge Rete Ferroviaria Italiana, che vedrà anche nell'elettrificazione della linea un ulteriore miglioramento delle comunicazioni tra Empoli e Siena. Passando poi al cruciale problema delle alluvioni la previsione della cassa di espansione a Martignana dovrebbe essere un'opera di prevenzione per le piogge che sono concentrate in lassi di tempo sempre più stretti.

Ha parlato poi di un tema caro agli sportivi, cioè la modernizzazione dello Stadio Carlo Castellani, evidenziando come il percorso per la sua riqualificazione prosegua in collaborazione con Empoli F.C. al fine di realizzare una struttura moderna e sostenibile.

Ha poi accennato al trasferimento in Piazza Don Minzoni della sede della Polizia Municipale come un intervento necessario per dotare l’Amministrazione di spazi più funzionali per la sicurezza urbana.

Una parte significativa dell’investimento pubblico è dedicata alla riqualificazione degli spazi urbani, tra cui da segnalare quello di Piazza Matteotti per il quale è stata avviata la progettazione per il recupero completo della piazza, con nuovi spazi verdi, aree gioco per tutte le età, illuminazione aggiornata e servizi pubblici accessibili.

Concludendo il sindaco ha sottolineato come l’amministrazione comunale è consapevole che tanto rimanga da fare, ma, grazie alla programmazione e all’ascolto continuo dei cittadini, si è impegnato a cercare di tradurre gli impegni in opere reali, concrete e visibili.

La relazione ha suscitato un vivace dibattito con tante domande di chiarimento, a cui Mantellassi non si è sottratto cercando di rispondere in maniera esauriente a tutti i quesiti.

Fonte: Rotary Club Empoli

