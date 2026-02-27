CUPRA Padel Tour 2026: a Lucca la tappa del 7 e 8 marzo con final party esclusivo

Sport, performance e spirito di comunità tornano protagonisti a Lucca con la nuova tappa del CUPRA Padel Tour 2026, in programma sabato 7 e domenica 8 marzo presso il Circolo Madonne Bianche.

L’iniziativa è promossa da Tuscania Auto, CUPRA Garage per la provincia di Lucca, che rinnova il proprio impegno nel sostenere lo sport e creare occasioni di incontro tra brand, territorio e community locale.

Il torneo è aperto a coppie maschili e femminili e si svilupperà nell’arco di due giornate di competizione con formula a eliminazione diretta.

Per tutti gli iscritti è prevista la t-shirt ufficiale di gioco brandizzata CUPRA, mentre la coppia vincitrice si aggiudicherà:

- Coppa ufficiale del torneo

- Buono acquisto Decathlon

- Maglia CUPRA limited edition

- Cappellino esclusivo CUPRA

Ma l’esperienza non si concluderà sul campo.

Tutti i partecipanti saranno infatti invitati al Final Party esclusivo della CUPRA Night, in programma venerdì 13 marzo al Santa Virginia Club.



Una serata dedicata alla Tribe CUPRA, dove musica, design e performance si incontrano in un contesto lifestyle che unisce sport e intrattenimento, chiudendo idealmente il percorso iniziato sul campo da gioco.

“Il padel rappresenta perfettamente l’anima di CUPRA: dinamismo, competizione e condivisione. Con questa tappa vogliamo offrire non solo un torneo, ma un’esperienza che continui anche oltre il weekend sportivo”, commenta Massimiliano Mechetti, titolare di Tuscania Auto.

Per informazioni e iscrizioni:

📲 338 528 2795

🌐 gruppomechetti.it/padel-tour-2026-7-e-8-marzo-lucca/

Due giorni di sport e passione che si trasformano in un’esperienza completa, nel segno dello stile e dell’attitudine CUPRA.