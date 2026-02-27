A Empoli aperte le iscrizioni ai servizi scolastici 2026/2027

È tempo di iscrizioni e agevolazioni per i servizi scolastici relativi all’anno scolastico 2026/2027: mensa, trasporto e pre-scuola. In questi giorni è stato pubblicato l’avviso (questo il link a cui fare riferimento), dove sono reperibili tutte le informazioni necessarie per inoltrare la domanda da effettuare solo online.

Queste le scadenze da segnare in agenda: le iscrizioni ai servizi saranno aperte dal 2 marzo al 30 aprile 2026, mentre le domande di agevolazione sulle tariffe rimarranno aperte fino al 30 giugno 2026.

COME FARE L’ISCRIZIONE - Le domande di iscrizione ai servizi scolastici devono essere presentate in modalità esclusivamente online collegandosi al sito

Per quanto riguarda le agevolazioni possono fare richiesta: per il servizio mensa gli utenti con ISEE fino a 25mila euro; per il trasporto scuola infanzia e scuola primaria gli utenti con ISEE fino a 11mila euro; per il trasporto scuola secondaria di primo grado gli utenti con ISEE fino a 36.151,98 euro. Gli studenti con disabilità sono esentati dal pagamento di tutti i servizi.

A supporto per l’attivazione dei servizi scolastici sono disponibili anche i 'Punti digitali facili' operativi a Casa Barzino (via Barzino, 1), aperto lunedì, martedì, venerdì dalle 9 alle 12.30; al Centro Giovani Avane (via Magolo, 32), aperto il mercoledì e il giovedì dalle 17 alle 19 e il martedì e venerdì dalle 9 alle 13. Il mercoledì mattina dalle 9 alle 13 si sposterà a Ponte a Elsa, all’Urp di prossimità all’Ecopark (via Dino Caponi, 132). L’altro 'Punto digitale facile' è quello all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (via Giuseppe del Papa, 41) aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Si ricorda che il servizio viene svolto su appuntamento negli orari indicati.

Si consiglia l’attivazione del servizio di e@BollettaScuola per ricevere le comunicazioni di pagamento direttamente per e-mail invece che tramite avviso cartaceo, evitando possibili ritardi o smarrimenti dovuti alla spedizione postale.

Per informazioni: scuola@comune.empoli.fi.it oppure chiamare il numero telefonico 0571 757060.

Fonte: Ufficio stampa del Comune di Empoli

