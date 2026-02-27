Festa dei Vigili del Fuoco, il comando di Firenze riceve benemerenza per soccorso a deposito Eni

Si è svolta il 27 febbraio, in Piazza Santissima Annunziata a Firenze, la prima cerimonia celebrativa dell’87° anniversario della fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Le celebrazioni hanno preso avvio con il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina del Comune di Firenze, partito dal Palagio di Parte Guelfa, già sede storica della prima caserma cittadina. Al corteo hanno preso parte una rappresentanza del personale operativo, il personale in quiescenza dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco e le Guardie del Fuoco, che hanno attraversato il centro storico fino a raggiungere la piazza, accolti dalle autorità civili e militari, dai Vigili del Fuoco e da alcune scolaresche fiorentine.

Con lo schieramento del corteo e il saluto alla voce ha avuto inizio la parte solenne della manifestazione. Gli istruttori dei Vigili del fuoco hanno dato saggio della professionalità con il montaggio della tradizionale scala italiana controventata, sulla quale un Vigile del Fuoco, accompagnato dalle note dell’Inno nazionale, ha issato il tricolore.

La piazza è stata animata dalla coreografia delle bambine e dei bambini delle scuole che hanno sventolato piccoli tricolori.

La cerimonia è proseguita nel Salone Brunelleschi dell’Istituto degli Innocenti, dove sono stati letti i messaggi augurali delle più alte cariche dello Stato e del Corpo. È intervenuto inoltre il responsabile del Nucleo Sommozzatori, che quest’anno celebra il cinquantesimo anniversario della costituzione del reparto. Interessante la cornice della piazza nella quale il pubblico ha osservare i mezzi e le attrezzature delle specializzazioni dei Vigili del fuoco.

Nel Salone Brunelleschi il Comandante Gentiluomo ha ripercorso la storia del Corpo attraverso filmati, testimonianze e dati statistici sull’attività svolta dal Comando di Firenze.

Nel corso della cerimonia sono stati consegnati diversi riconoscimenti al personale del Corpo, quali l'encomio alla squadra del Distaccamento di Pontassieve per l'emergenza meteoclimatica del marzo 2025 in occasione della quale un operatore fluviale prestava l'opera per il salvataggio di due persone, e l'encomio alla squadra del distaccamento di Borgo San Lorenzo per aver prestato soccorso e salvato un automobilista travolto dalla piena del Sieve e rifugiatosi sul tetto del veicolo ormai prossimo a essere sommerso.

Il Comandante ha consegnati ai dipendenti collocati a riposo i diplomi di Lodevole Servizio, a testimonianza della dedizione e della professionalità dimostrate nel corso della carriera, mentre il Comandante Vicario, ing. Baldassarre Genova, ha consegnato le Croci di anzianità al personale che ha maturato quindici anni di servizio nel Corpo Nazionale.

Il Prefetto di Firenze ha consegnato al Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze il Diploma di Benemerenza con Medaglia per l’intervento occorso al deposito ENI di Calenzano del 9 dicembre 2024 a seguito di una rovinosa esplosione.

Personale in quiescenza insignito di diploma di lodevole servizio

CR Bruno Alberelli

CR Massimo Cantoni

CR Marco Carli

CR Alberto Falchi

CR Gabriele Gaggio

CR Massimiliano Lupi

CR sommozzatore Giacomo Perna

CR Andrea Rossetti

CR Fabrizio Rossi

CR Leonardo Sarchielli

CR Fabio Ulivelli

CS Stefano Lupi

VF Fabio Faggioli

VF Massimo Marchi

VF Paolo Meoni

VF Melchiorre Messana

VF Marco Mugnaini

ILGE Massimo Bonaventura

OE Carlotta Musiari

Elogio del capo del Corpo

DV ing. Giulio Vannicelli Casoni

Personale insignito della croce di anzianità per 15 anni di servizio

VF Massimo Betti

VF Paolo Catarsi

VF Francesco Fiaschi

VF Marco Friscia

VF Marco Giorgetto

VF Marco Marconi

VF David Martini

VF Emiliano Piccioli

VF sommozzatore Vittorio Sestito

Per gli avvenimenti del deposito ENI di Calenzano del 9 dicembre 2024

DV Lorenzo Minatti

DS Massimo Angiolini

IA Davide Dolcemascolo

IA Ciro Olivieri

CR Stefano Paoli

CR Riccardo Sandrucci

CS Marco Cionetti

CS Andrea Piani

CS Alessandro Fanfani

CS Stefano Lo Bello

VP Ivan Della Tommasina

VF Marco Fiorita

VF Fabio Scaglione

VF Gabriele Benelli

VF Andrea Cutini

VF Matteo Toscani

VC Francesco Martinucci

CS Riccardo Cenci

VF Bruschettini

VF Vieri Luccianti

VF Enrico Baracchi

VF Ilaria Danella

VF Pietro Pacini

VF Yari Borgogni

CS Volontario Luca Ciarleglio

Vigile Volontario Alessandro Napolitano

Emergenza meteoclimatica - Personale del distaccamento di Borgo San Lorenzo insignito di encomio

CR Leonardo Ravalli

CS Giovanni Innocenti

CS Alessandro Megli

VC Marco Vivoli

VF Lorenzo Buccianti

VF Francesco Greco

VF Daniele Romano

Emergenza meteoclimatica - Personale del distaccamento di Pontassieve insignito di encomio

CS Francesco Fantoni

VC Matteo Lapi

VE Maurizio Sestito

VF Amer Al Khatib

Nel pomeriggio si è svolto nel Salone del Brunelleschi presso l’Istituto degli Innocenti, il seminario del titolo “BATTERIA AGLI IONI DI LITIO: TRA PREVENZIONE E SICUREZZA”, dove hanno partecipato 150 partecipanti della consulta interprofessionale degli ordini professionali svolta dall’ing. Marcello Gatto funzionario tecnico dei Vigili del Fuoco e dal ingegner Luca Fiorentini consulente tecsa.

