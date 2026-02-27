Giallo a Firenze: uomo trovato morto in casa, indagini in corso

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

La vittima presenterebbe ferite da arma da taglio. Sul posto carabinieri, pm e scientifica per i rilievi

Un uomo è stato trovato morto all'interno di un appartamento in una zona periferica di Firenze. La vittima presenterebbe ferite da arma da taglio. Sul posto, oltre ai carabinieri, è intervenuta anche la scientifica e il pm di turno, Andrea Cusani.

Secondo le prime informazioni, l'abitazione sarebbe condivisa con altre persone, alcune delle quali sarebbero rimaste ferite. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto e chiarendo le circostanze che hanno portato alla tragedia.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
26 Febbraio 2026

Immobile occupato a Firenze, cinque indagati per invasione aggravata

Cinque persone sono indagate per l’occupazione di un immobile tra via Masaccio e via Don Minzoni, a Firenze, sequestrato e sgomberato dalla polizia su disposizione della Procura lo scorso 24 [...]

Firenze
Cronaca
26 Febbraio 2026

Muore a 92 anni Piero Barucci, economista ed ex ministro nei Governi Ciampi e Amato

È morto oggi a Firenze, sua città natale, l’economista ed ex ministro Piero Barucci. Aveva 92 anni. Nato il 29 giugno 1933, è stato una figura di primo piano nel [...]

Pistoia
Cronaca
25 Febbraio 2026

Vandalismi su un treno nel Pistoiese: vetri di una carrozza rotti

Stamattina un treno regionale proveniente da Lucca, lungo la linea ferroviaria tra Montecatini Terme e Pistoia, è stato oggetto di vandalismi: i vetri dei finestrini sono stati rotti, in particolare [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina