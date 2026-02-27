Giallo a Firenze: uomo trovato morto in casa, indagini in corso

Un uomo è stato trovato morto all'interno di un appartamento in una zona periferica di Firenze. La vittima presenterebbe ferite da arma da taglio. Sul posto, oltre ai carabinieri, è intervenuta anche la scientifica e il pm di turno, Andrea Cusani.

Secondo le prime informazioni, l'abitazione sarebbe condivisa con altre persone, alcune delle quali sarebbero rimaste ferite. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto e chiarendo le circostanze che hanno portato alla tragedia.

