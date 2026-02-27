Incidente nell'Aretino: bus di linea si ribalta, 5 feriti

Un autobus di linea è uscito di strada intorno alle 5.30 di stamani lungo la provinciale 327 nel comune di Foiano della Chiana (Arezzo) , ribaltandosi su un fianco. Nell'incidente sono rimasti coinvolti anche un'auto e un autoarticolato.

A bordo del pullman c'erano otto persone, tutte soccorse dai vigili del fuoco e poi affidate al personale sanitario. Cinque passeggeri hanno riportato ferite: due sono stati trasportati in ospedale in codice 2, mentre per gli altri tre i traumi risultano meno gravi.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, provenienti dalla sede centrale di Arezzo e dal distaccamento di Cortona. I soccorritori hanno creato un varco nel veicolo per estrarre gli occupanti e metterli in sicurezza. Sono ancora in corso le operazioni di recupero dell'autobus con l'autogru. Presenti anche i carabinieri, che si sono occupati dei rilievi e della gestione del traffico.

