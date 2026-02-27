Incidente nell'Aretino: bus di linea si ribalta, 5 feriti

Cronaca Foiano della Chiana
Condividi su:
Leggi su mobile

A bordo del bus erano presenti 8 persone. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri per soccorsi e rilievi

Un autobus di linea è uscito di strada intorno alle 5.30 di stamani lungo la provinciale 327 nel comune di Foiano della Chiana (Arezzo) , ribaltandosi su un fianco. Nell'incidente sono rimasti coinvolti anche un'auto e un autoarticolato.

A bordo del pullman c'erano otto persone, tutte soccorse dai vigili del fuoco e poi affidate al personale sanitario. Cinque passeggeri hanno riportato ferite: due sono stati trasportati in ospedale in codice 2, mentre per gli altri tre i traumi risultano meno gravi.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, provenienti dalla sede centrale di Arezzo e dal distaccamento di Cortona. I soccorritori hanno creato un varco nel veicolo per estrarre gli occupanti e metterli in sicurezza. Sono ancora in corso le operazioni di recupero dell'autobus con l'autogru. Presenti anche i carabinieri, che si sono occupati dei rilievi e della gestione del traffico.

Notizie correlate

Foiano della Chiana
Cronaca
9 Gennaio 2026

Omicidio Letizia Girolami, 37enne condannato all'ergastolo

La Corte d’Assise di Arezzo ha condannato all’ergastolo Mohamed Irfan Rhana, 37 anni, pachistano, amico di famiglia ed ex fidanzato della figlia di Letizia Girolami, 72 anni, psicoterapeuta uccisa il [...]

Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025

Maltempo e piogge: in Toscana oltre 109mila fulmini in 12 ore

Oltre 109.000 fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo. La nostra regione, fino alla notte appena trascorsa, è stata attraversata da una perturbazione eccezionale. [...]

Firenze
Cronaca
14 Marzo 2025

Maltempo Toscana: aperto lo scolmatore, attesa per l'ondata di piena dell'Arno

Qui il riepilogo della situazione in Toscana, di seguito i dettagli della giornata di venerdì 14 marzo. È giornata di allerta meteo per temporali (arancione, divenuta poi rossa verso le [...]



Tutte le notizie di Foiano della Chiana

<< Indietro

torna a inizio pagina