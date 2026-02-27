Incidente sulla Francesca Nord, 8 persone ferite. Un bambino in ospedale

Incidente nel tardo pomeriggio a Santa Croce sull'Arno, sulla via Francesca Nord Sp5. Intorno alle ore 18.30 è avvenuto uno scontro frontale tra due auto con otto persone ferite. La maggior parte di queste ha riportato solo contusioni od escoriazioni non gravi e non è stato necessario il trasporto in ospedale, altri hanno subito ferite più importanti e sono state trasportate al pronto soccorso.

Tra queste c'è una donna di 69 anni e un bambino, entrambi trasportati in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Le loro condizioni non sarebbero comunque gravi. Sul posto sono intervenute due ambulanze, oltre alla polizia municipale per i rilievi.

