Incidente sulla Francesca Nord, 8 persone ferite. Un bambino in ospedale

Cronaca Santa Croce sull'Arno
Una donna di 69 anni e un bambino sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale San Giuseppe

Incidente nel tardo pomeriggio a Santa Croce sull'Arno, sulla via Francesca Nord Sp5. Intorno alle ore 18.30 è avvenuto uno scontro frontale tra due auto con otto persone ferite. La maggior parte di queste ha riportato solo contusioni od escoriazioni non gravi e non è stato necessario il trasporto in ospedale, altri hanno subito ferite più importanti e sono state trasportate al pronto soccorso.

Tra queste c'è una donna di 69 anni e un bambino, entrambi trasportati in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Le loro condizioni non sarebbero comunque gravi. Sul posto sono intervenute due ambulanze, oltre alla polizia municipale per i rilievi.

Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno

