Interruzione idrica a Castelfiorentino per lavori sulla rete

Mercoledì 4 marzo stop all’acqua dalle 8 alle 12:30 in via Morandi e via Pistelli. Possibili disagi anche al ripristino
Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Castelfiorentino, mercoledì 4 marzo dalle ore 8 alle 12:30, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Morandi e Pistelli (nel tratto compreso tra le vie Calamandrei e Allende).
Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo. In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a giovedì 5 marzo, con le stesse modalità.
Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
