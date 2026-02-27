Interruzione idrica a Castelfiorentino per lavori sulla rete

Attualità Castefiorentino
Condividi su:
Leggi su mobile

Mercoledì 4 marzo stop all’acqua dalle 8 alle 12:30 in via Morandi e via Pistelli. Possibili disagi anche al ripristino

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Castelfiorentino, mercoledì 4 marzo dalle ore 8 alle 12:30, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Morandi e Pistelli (nel tratto compreso tra le vie Calamandrei e Allende).

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo. In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a giovedì 5 marzo, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Notizie correlate

Castefiorentino
Attualità
27 Ottobre 2025

Castelfiorentino celebra la musica classica con i giovani talenti dell’Accademia Toscana Musicale

Il Teatro C’art di Castelfiorentino ospita sabato 1° novembre alle ore 18:00 il Concerto in Classica dell’Accademia Internazionale Toscana Musicale, un appuntamento che celebra la musica classica e i giovani [...]

Castefiorentino
Attualità
24 Settembre 2025

'Alleanza', performance collettiva con Virgilio Sieni al museo Be.Go di Castelfiorentino

Il Gesto, la Danza, la Coreografia della bellezza in forma di “Alleanza”. E’ questo, in estrema sintesi, il biglietto da visita della performance collettiva si svolgerà al Museo Be.Go. di [...]

Empoli
Attualità
16 Settembre 2025

'Com’ero buffo': Giallo Mare Minimal Teatro porta Pinocchio dentro il carcere di Livorno

Lunedì 6 ottobre alle 18.00 presso la Casa Circondariale “Le Sughere” di Livorno andrà in scena lo spettacolo Com’ero buffo, regia di Maria Teresa Delogu con la collaborazione di Lavinia [...]



Tutte le notizie di Castefiorentino

<< Indietro

torna a inizio pagina