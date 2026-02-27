Interruzione idrica a Castelfiorentino per lavori sulla rete

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Castelfiorentino, mercoledì 4 marzo dalle ore 8 alle 12:30, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Morandi e Pistelli (nel tratto compreso tra le vie Calamandrei e Allende).

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo. In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a giovedì 5 marzo, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

