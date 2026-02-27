Lavori stradali in via Checchi a Fucecchio

Il Comune di Fucecchio informa i cittadini che nei prossimi giorni prenderanno il via i lavori di sistemazione del manto stradale in via A. Checchi, un'importante traversa di piazza Amendola che conduce in piazza Montanelli.

Si tratta di un intervento necessario per migliorare le condizioni della strada e rendere la circolazione più sicura per tutti, sia per chi guida sia per chi si muove a piedi.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, da lunedì 2 marzo a domenica 22 marzo 2026 sarà attivo il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della via. Il provvedimento resterà valido per tutta la durata dei lavori e comunque fino al loro completamento. La segnaletica temporanea sarà installata direttamente dalla ditta incaricata degli interventi e verrà aggiornata in base all’andamento del cantiere. Si invita quindi a prestare attenzione ai cartelli presenti lungo la strada e nelle aree limitrofe.

Si chiede la collaborazione dei residenti e di tutti gli automobilisti, evitando di parcheggiare lungo la via interessata nei giorni indicati e, se possibile, utilizzando percorsi e aree di sosta alternative.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Fucecchio