Lavori sulla linea Firenze–Pisa: interventi tra Empoli e San Miniatello fino al 30 aprile

Partiranno il 2 marzo e proseguiranno fino al 30 aprile i lavori di manutenzione straordinaria sulla linea ferroviaria Firenze–Pisa, nel tratto compreso tra Empoli e bivio San Miniatello. L’intervento, programmato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), prevede il rinnovo dei binari per un investimento complessivo superiore a 15 milioni di euro.

I cantieri interesseranno circa 17 chilometri di linea. Ogni giorno saranno impegnati oltre 70 tecnici di RFI e delle ditte appaltatrici, con l’impiego di due treni cantiere e numerosi mezzi d’opera. Le attività si svolgeranno in assenza di circolazione ferroviaria per quattro notti a settimana, dal lunedì al giovedì, nelle ore notturne, al fine di limitare i disagi per l’utenza.

Durante l’esecuzione degli interventi sarà inoltre istituita una riduzione della velocità nel tratto interessato dai lavori.

Modifiche alla circolazione dei treni regionali

Parallelamente agli interventi infrastrutturali, Trenitalia ha comunicato che, nello stesso periodo, dal 2 marzo al 30 aprile, la circolazione dei treni regionali subirà modifiche.

In particolare, le linee Firenze–Pisa, Firenze–Siena e Firenze–Grosseto saranno interessate da variazioni di orario, con anticipi in partenza o posticipi in arrivo. In alcuni casi sono previste limitazioni di percorso. I collegamenti diretti tra Empoli e Firenze Castello saranno cancellati.

I canali di acquisto di Trenitalia sono in corso di aggiornamento. L’azienda invita i viaggiatori a informarsi prima della partenza consultando i canali di vendita, la sezione “Infomobilità” sul sito e sull’App ufficiale, contattando il call center gratuito 800 89 20 21 o rivolgendosi al personale di stazione.

Per ulteriori dettagli è disponibile online la campagna informativa “SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO”.

