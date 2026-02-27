Leggerissimo: "Ricette vegane" di Maura Alfaroli, Enrico Roccato e Mario Mancini

"Ricette Vegane - La cucina che unisce" degli empolesi Enrico Roccato, Maura Alfaroli e Mario Mancini (edito da goWare) è molto più di un semplice ricettario vegano: è un progetto editoriale che intreccia sapientemente cucina, territorio, cinema e convivialità. Ciò che distingue questo libro da molti altri testi sulla cucina vegetale è il suo approccio non dogmatico. Gli autori empolesi non cercano conversioni al veganesimo, ma propongono un'alternativa naturale e accessibile per chi desidera sperimentare pasti 100% vegetali senza stravolgersi la vita. La filosofia è quella di integrare, non sostituire drasticamente, rendendo il volume perfetto anche per chi si avvicina per la prima volta a questo tipo di alimentazione.

Il libro presenta trentasei ricette organizzate per stagionalità (tre per ogni mese dell'anno), un elemento che riflette l'attenzione alla freschezza degli ingredienti e al rispetto dei cicli naturali. La scelta di includere piatti della tradizione toscana naturalmente vegani - come il castagnaccio, la ribollita, la pappa al pomodoro - accanto a creazioni originali di Maura Alfaroli dimostra come la cucina vegetale non sia un fenomeno moderno ma radicato nella nostra cultura gastronomica.

Particolarmente interessante è l'abbinamento di ogni ricetta a vini selezionati, storie e cinque film suggeriti. Questo sistema di rimandi culturali trasforma il libro in un'esperienza multisensoriale che va oltre la preparazione del piatto, valorizzando la dimensione sociale e culturale del cibo.

Titolo: Ricette vegane

Autore: Maura Alfaroli, Enrico Roccato, Mario Mancini

Casa editrice: goWare

Anno di pubblicazione: 2025

Pagine: 118

Prezzo di copertina: 16 euro

Notizie correlate