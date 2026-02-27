Maltrattamenti alla compagna, arrestato un 22enne a Collesalvetti

Cronaca Livorno
Condividi su:
Leggi su mobile

Disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima con l’applicazione del braccialetto elettronico

Arrestato un 22enne di origini sudamericane per maltrattamenti nei confronti della compagna. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Collesalvetti nell’ambito delle attività del Comando Provinciale di Livorno a tutela delle fasce più vulnerabili.

L’uomo è stato fermato in flagranza differita di reato al termine di una serie di accertamenti avviati dai militari dopo l’ennesimo episodio di tensione tra i due. Secondo quanto ricostruito, la giovane, coetanea, aveva deciso di interrompere la relazione dopo una lite per futili motivi, ma il 22enne avrebbe reagito con atteggiamenti minacciosi e violenti.

La donna sarebbe stata poi oggetto di intimidazioni e minacce nel tentativo di indurla a tornare sui propri passi. Le indagini hanno permesso di ricostruire una serie di comportamenti aggressivi e violenti protratti nel tempo.

I Carabinieri, anche alla luce dei precedenti specifici dell’uomo in relazioni sentimentali, hanno proceduto all’arresto in accordo con l’Autorità giudiziaria. Il giovane è stato accompagnato nel carcere "Le Sughere" di Livorno.

A seguito dell’udienza di convalida, nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Come previsto dalla normativa, l’indagato è da considerarsi presunto innocente fino a sentenza definitiva.

Notizie correlate

Livorno
Cronaca
26 Febbraio 2026

Omicidio in studio di commercialista a Livorno: 56enne accoltellato

Omicidio nel pomeriggio di oggi, 26 febbraio 2026, in uno studio di commercialisti a Livorno, in via Grande, nel pieno centro cittadino. Secondo le prime informazioni, la vittima, Francesco Lassi, [...]

Livorno
Cronaca
26 Febbraio 2026

Incidente mortale nel porto di Livorno, aperto un fascicolo per omicidio colposo

La Procura di Livorno ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e naufragio colposo in relazione alla morte di un marittimo di 30 anni, deceduto probabilmente per annegamento due giorni [...]

Livorno
Cronaca
25 Febbraio 2026

Malore mentre lavorava, muore un 60enne a Livorno

Un uomo di 60 anni è morto a seguito di un malore mentre stava lavorando nei pressi della ex centrale termoelettrica di via Salvatore Orlando, a Livorno. L'uomo, residente nella [...]



Tutte le notizie di Livorno

<< Indietro

torna a inizio pagina