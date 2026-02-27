Maltrattamenti alla compagna, arrestato un 22enne a Collesalvetti

Arrestato un 22enne di origini sudamericane per maltrattamenti nei confronti della compagna. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Collesalvetti nell’ambito delle attività del Comando Provinciale di Livorno a tutela delle fasce più vulnerabili.

L’uomo è stato fermato in flagranza differita di reato al termine di una serie di accertamenti avviati dai militari dopo l’ennesimo episodio di tensione tra i due. Secondo quanto ricostruito, la giovane, coetanea, aveva deciso di interrompere la relazione dopo una lite per futili motivi, ma il 22enne avrebbe reagito con atteggiamenti minacciosi e violenti.

La donna sarebbe stata poi oggetto di intimidazioni e minacce nel tentativo di indurla a tornare sui propri passi. Le indagini hanno permesso di ricostruire una serie di comportamenti aggressivi e violenti protratti nel tempo.

I Carabinieri, anche alla luce dei precedenti specifici dell’uomo in relazioni sentimentali, hanno proceduto all’arresto in accordo con l’Autorità giudiziaria. Il giovane è stato accompagnato nel carcere "Le Sughere" di Livorno.

A seguito dell’udienza di convalida, nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Come previsto dalla normativa, l’indagato è da considerarsi presunto innocente fino a sentenza definitiva.

