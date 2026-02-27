Mezzi anti-alluvione donati ai vigili del fuoco

Sono stati presentati oggi, nel corso della cerimonia per l’87° anniversario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco tenuta, alla presenza delle autorità locali, nel Comando Provinciale di Pistoia, i nuovi mezzi e attrezzature per il contrasto al rischio alluvionale.

La dotazione è frutto di una donazione di Fondazione Caript, che conferma così l’impegno a favore della sicurezza e della tutela del territorio. L’intervento, del valore complessivo di 170.212 euro, si inserisce in un contesto sempre più complesso, in cui i cambiamenti climatici stanno moltiplicando la frequenza e l’intensità degli eventi meteorologici estremi anche nel contesto pistoiese.

«Con questo intervento – sottolinea il presidente di Fondazione Caript Luca Gori – la Fondazione intende contribuire in modo concreto al rafforzamento della sicurezza del territorio. L’aumento della frequenza e dell’intensità degli eventi alluvionali rende necessario disporre di mezzi adeguati e prontamente operativi, provando a mitigare gli effetti e prevenire danni più gravi. Ed è il riconoscimento della grande professionalità, competenza e capacità di progettazione del Corpo nazionale, col quale esiste una proficua collaborazione in molti ambiti. Questa azione si inserisce nella strategia della Fondazione a sostegno delle istituzioni impegnate nella tutela del territorio e delle comunità locali.»

«Il sostegno di Fondazione Caript – dichiara il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Pistoia Fabrizio Priori – rappresenta un aiuto prezioso e tangibile. Le nuove attrezzature ci consentiranno di operare con maggiore efficacia e rapidità negli scenari di emergenza, riducendo i tempi di intervento e migliorando la sicurezza dei nostri operatori e dei cittadini.»

Negli ultimi cinque anni, la provincia di Pistoia ha dovuto affrontare almeno un evento alluvionale di rilievo all’anno, con numerosi interventi dei Vigili del Fuoco per svuotamenti, salvataggi e ripristino di aree sommerse. L’alluvione del novembre 2023, in particolare, ha messo in evidenza la necessità di potenziare la dotazione di mezzi speciali in grado di operare anche in condizioni di viabilità compromessa e con ampie zone allagate.

Con la donazione di Fondazione Caript è stato possibile realizzare un innovativo allestimento del mezzo UNIMOG 55, già in forza al Comando di Pistoia. Il veicolo, noto per le sue caratteristiche di robustezza e trazione integrale, è stato equipaggiato con un modulo “scarrabile” polivalente che consente di affrontare con efficacia scenari emergenziali complessi, come quelli causati dalle alluvioni.

L’allestimento prevede l’integrazione di un sistema di pompaggio ad alta efficienza composto da due elettropompe, capace di aspirare e spostare rapidamente grandi quantità d’acqua anche fangosa, e di una colonna fari alimentata da gruppo elettrogeno, indispensabile per le operazioni in notturna. Il mezzo è, inoltre, dotato di un serbatoio d’acqua da duemila litri, di impianti di pompaggio ad alta e media pressione e di un sistema di spegnimento con liquido schiumogeno di ultima generazione, che consente di affrontare in sicurezza anche incendi su veicoli elettrici danneggiati da eventi alluvionali.

Sulla parte superiore del veicolo è stato predisposto uno spazio dedicato ai dispositivi di protezione individuale specifici per gli operatori che lavorano in ambienti allagati, così da garantire la massima sicurezza del personale in ogni fase dell’intervento.

Questo allestimento, del valore di 128.000 euro, trasforma l’UNIMOG 55 in un mezzo estremamente versatile, con caratteristiche semi-anfibie e la possibilità di essere riconvertito in funzione delle diverse tipologie di emergenza: dagli incendi alle operazioni di salvataggio, fino al contrasto al rischio idraulico.

A completamento del progetto, Fondazione Caript ha finanziato anche l’acquisto di una pompa idrovora ad alta capacità, montata su carrello, del valore di 42.212 euro. Si tratta di un’attrezzatura in grado di spostare oltre seimila litri d’acqua al minuto, equivalente a più di mille metri cubi ogni ora.

Queste caratteristiche consentono di intervenire in modo rapido ed efficace per svuotare grandi aree allagate – come autorimesse, sottopassi o impianti industriali – favorendo così il ritorno alla normalità in tempi molto più brevi. Ad oggi, il Comando provinciale di Pistoia disponeva soltanto di motopompe a capacità media: la nuova idrovora rappresenta quindi un significativo salto di qualità nella capacità operativa e nella gestione delle emergenze post-alluvionali.

