Montespertoli, manutenzioni diffuse e interventi su viabilità, scuole e spazi pubblici

Nel mese di febbraio è proseguita senza interruzioni l’attività del Comune di Montespertoli sul fronte della manutenzione e della cura del territorio, con interventi diffusi che nel mese di febbraio hanno interessato in modo capillare viabilità, edifici pubblici, scuole, impianti e verde urbano. Particolare importanza è stata data agli interventi di pulizia delle chiaviche e delle fossette e verifica del deflusso delle acque in diverse aree del territorio. Tra gli interventi più significativi c’è quello, tutt’ora in corso, di realizzazione delle fossette laterali e di manutenzione del piano stradale in via Mandorli. Altre viabilità, come via Montegufoni e via Ripa, sono state interessate da interventi puntuali di riempimento delle buche.

Contestualmente sono stati eseguiti lavori di ripristino del piano di calpestio per eliminare ristagni d’acqua, come nel caso dei marciapiedi di via Trieste. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla sicurezza e all’organizzazione della mobilità: sono stati posizionati parapedonali e segnaletica stradale, oltre a divieti di sosta funzionali a lavori programmati, tra cui le operazioni preparatorie per le asfaltature su via Montelupo.

Sul fronte degli edifici pubblici e scolastici, le squadre comunali sono intervenute in diversi plessi, tra cui le scuole Machiavelli, Montalcini, Fucini e Rodari, con attività che hanno riguardato manutenzioni ordinarie e straordinarie, riparazioni, pulizia delle gronde, sistemazione di arredi e adeguamenti funzionali degli spazi. Interventi che si affiancano alla realizzazione di scalini per garantire migliore accessibilità al cimitero comunale di Castiglioni, che serve anche la frazione di Anselmo, e a interventi di manutenzione sugli spalti dello stadio comunale. Tra le lavorazioni effettuate vi sono, inoltre, quelle per il montaggio della climatizzazione del Loft 19 (sede del circolo fotografico) e quelle per la messa in sicurezza della ringhiera di via Cafaggio.

Non meno rilevante l’impegno sul verde pubblico, con potature di olivi e arbusti, rimozione di rami pericolanti e cura delle aree verdi (piazza del Popolo, piazzale Neustadt, via Montelupo e piazza Caduti nei Lager).

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa