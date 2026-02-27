Nuove forme dell’abitare per anziani e persone fragili: incontro pubblico alla Sala Soci Coop di via Sanzio

La Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, in collaborazione con l’Azienda USL Toscana Centro e l’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, organizza un incontro pubblico dedicato alle nuove prospettive dell’abitare per persone anziane e fragili.

L’incontro esplorerà il ruolo degli Enti Locali, dei servizi sociali e dell’amministratore di sostegno nella tutela delle persone fragili, promuovendo soluzioni abitative moderne e sostenibili. Tra i temi trattati:

- Aspetti giuridici, sociali e pratici legati alla gestione del patrimonio abitativo degli anziani;

- Opportunità di condivisione dell’abitazione, comodato d’uso, locazione alle Agenzie dell’Abitare o co-housing;

- Strategie per ridurre l’isolamento e promuovere solidarietà e sicurezza reciproca;

- Il ruolo degli enti locali, degli uffici casa, dei servizi sociali, delle associazioni e delle fondazioni nella valorizzazione del patrimonio immobiliare.

Il co-housing sarà presentato come modello abitativo innovativo, in cui più persone vivono in alloggi autonomi condividendo spazi comuni e attività, con benefici in termini di socialità, sicurezza e ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali.

L’evento è aperto a tutte le associazioni, agli operatori di settore e a tutta la cittadinanza del Circondario, rappresentando un’occasione per discutere soluzioni concrete e definire strategie collaborative tra istituzioni, cittadini e realtà del terzo settore, a favore della qualità della vita delle persone fragili e anziane.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

