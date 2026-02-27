A partire dal 2 marzo entrano in vigore importanti aggiornamenti sugli sportelli al pubblico di Plures Alia, con novità che riguardano sedi, giorni e orari di apertura in diversi comuni dell’Ato Toscana Centro. Un intervento mirato a rendere i servizi ancora più accessibili e rispondere in modo puntuale alle esigenze dei cittadini. Presso gli sportelli Plures Alia i cittadini possono ricevere assistenza per tutte le pratiche legate alla tariffa — attivazioni, variazioni, cessazioni e chiarimenti sugli avvisi di pagamento — oltre a informazioni sui servizi di raccolta rifiuti, sul corretto conferimento dei materiali e sul ritiro delle attrezzature. Gli operatori garantiscono supporto personalizzato sia alle utenze domestiche sia alle attività economiche, offrendo un punto di riferimento diretto e qualificato sul territorio.

Nel comune di Impruneta lo Sportello Tari cambia sede e si trasferisce, da piazza Buontalenti 41, in via F.lli Rosselli 6, in località Tavarnuzze. Proprio dal 2 marzo lo stesso sportello varia il giorno di apertura al pubblico: sarà attivo ogni lunedì dalle 8.30 alle 13.

Novità anche per lo Sportello integrato di Vaiano, in via G. Barga 207/213, che amplia il servizio con l’introduzione di una giornata aggiuntiva. Dal 2 marzo sarà operativo, oltre al giovedì, anche il martedì, sempre in orario 8.30 - 13.

A Scandicci, lo Sportello integrato di via Giotto 55 estende ulteriormente l’accessibilità con l’aggiunta dell'apertura al pubblico del venerdì e la rimodulazione dell’orario del martedì. Il nuovo calendario prevede l’apertura il martedì dalle 14 alle 17.30 e il venerdì e il sabato dalle 8.30 alle 13.

Per quanto riguarda Signa, viene confermato un orario unico valido sia per le pratiche legate alla tariffa corrispettiva (Taric) sia per la consegna delle attrezzature dedicate alla raccolta: lo sportello sarà aperto, presso l’ex Cinema Odeon, in via Santelli 15, ogni martedì dalle 8.30 alle 13, a partire dal 3 marzo.

Fonte: Plures | Alia Servizi Ambientali Spa - Ufficio stampa

