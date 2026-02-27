Chiusura del Ponte sull'Elsa: attivato un servizio di navetta gratuito

Si informa la cittadinanza che da lunedì 2 marzo 2026 sarà chiuso al traffico il Ponte sulla SP 64 “Certaldese” (Ponte alla Steccaia), sul fiume Elsa, tra i Comuni di Certaldo e Gambassi Terme.

La chiusura, necessaria per consentire lavori di consolidamento strutturale, resterà in vigore fino al 30 settembre 2026. L’intervento comporterà modifiche alla viabilità e agli spostamenti tra le frazioni dei Comuni di San Gimignano, Gambassi Terme e Certaldo.

Al fine di agevolare gli spostamenti e limitare i disagi di collegamento, in particolare per i cittadini che percorrono il ponte a piedi, sarà attivato un servizio di navetta gratuita con le seguenti modalità:

· Corse ogni 30 minuti

· Navetta disponibile 7 giorni su 7

· Fasce orarie: 6:30–8:30, 12:00–14:30 e 15:30–18:00

La prima partenza è prevista alle ore 6:30 da Badia a Cerreto, in via della Costituente. Il percorso collegherà Badia a Cerreto e Badia a Elmi con la stazione ferroviaria di Certaldo, prevedendo fermate intermedie su entrambi i lati del fiume. Il capolinea, lato Certaldo, sarà situato nell’area prossima alla stazione ferroviaria.

Le fermate utilizzate saranno quelle già esistenti del trasporto pubblico locale, opportunamente segnalate.

Fermate della navetta, valide in entrambe le direzioni di marcia:

· Via della Costituzione 8B – Badia a Cerreto

· Via dei Platani – Badia a Elmi

· Viale Fabiani, nei pressi della farmacia – Certaldo

· Viale Matteotti, nei pressi della stazione ferroviaria – Certaldo

Nella cartina allegata è riportato il percorso completo del servizio.

