Primavera di attività per bambini e famiglie a Palazzo Leggenda

Il nuovo programma di iniziative della nuova stagione che porterà la Primavera, non si è fatto attendere a Palazzo Leggenda – la biblioteca delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi – di via Paladini a Empoli. La settimana delle attività comincerà mercoledì 4 marzo 2026, alle 17, con le letture animate fantastiche nella Torre delle storie, per vivere una nuova avventura, dedicate a bambine e bambini dai 3 ai 7 anni.

Giovedì 5 marzo, alle 17, invece, al laboratorio 'Creatività giocando, Habemus fumettibus!'. Lumache armate di lancia, cani immersi nella lettura di antichi codici e conigli a cavallo: a Palazzo Leggenda andrà in scena un pomeriggio da miniaturisti medievali e verranno realizzati fumetti lasciandosi ispirare dalle illustrazioni degli antichi libri. L'attività è dagli 8 ai 12 anni di età. Prenotazione consigliata.

Per il prossimo fine settimana ecco che cosa bolle in pentola: venerdì 6 marzo, alle 17, un laboratorio a colori: 'Giocare con l’arte' intitolato 'I girasoli di Van Gogh'. C’era una volta un pittore che amava dipingere girasoli, si chiamava Vincent Van Gogh. Un pomeriggio per entrare nel suo mondo fatto di colori accesi, carte da stropicciare, materiali da toccare, incollare e sovrapporre. Ogni bambino realizzerà il suo girasole speciale, grande, buffo, luminoso e pieno di sfumature. Da 4 a 8 anni. Prenotazione consigliata.

Sabato 7 marzo, alle 10, primo appuntamento di marzo con 'Civico 0' su Genitorialità. Un incontro a sostegno dell'allattamento, un’occasione per condividere esperienze, rispondere a dubbi e domande in un clima informale. L’iniziativa è aperta a tutte e tutti ed è stata realizzata in collaborazione con La Leche League.

Nel pomeriggio, invece, alle 16.30, ci sarà 'Dal libro al fare' a tema 'Aspettando l’8 marzo…'. Sarà un momento di letture e pensieri sulla 'Giornata internazionale della donna', con laboratorio a chiusura. Da 7 a 11 anni. Prenotazione consigliata.

Tutto il programma delle attività a Palazzo Leggenda è disponibile

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Palazzo Leggenda, via Paladini snc, Empoli (FI), 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

