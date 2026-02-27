Al via il 1° Torneo delle Contrade di Empoli

Identità, senso di appartenenza e radicamento sul territorio. Ecco la grande novità del Comitato Uisp Empoli Valdelsa volta ad animare le serate estive di calcio nel nome della sana competizione paesana tra i rioni e le frazioni del circondario. Dal 3 al 30 giugno 2026 andrà infatti in scena il “1° Torneo delle Contrade di Empoli”, rivolto alle associazioni sportive aventi sede legale o operativa nel Comune di Empoli. Al torneo potranno partecipare gli atleti nati o residenti da almeno sei mesi a Empoli, con gare interamente svolte su impianti del territorio quali Santa Maria, Villanova, Ponte a Elsa, Ponzano e Cortenuova. La finalissima sarà in programma il prossimo 30 giugno nel magico scenario dello stadio “Carlo Castellani Computer Gross Arena”.

Il “1° Torneo delle Contrade di Empoli”, con la regia del Settore di Attività Calcio Uisp Empoli Valdelsa, non si configura come una semplice manifestazione sportiva ma come un’iniziativa finalizzata alla promozione del calcio a 11 quale strumento di aggregazione sociale, benessere e riscoperta delle radici storiche. L’obbiettivo del 1° Torneo delle Contrade di Empoli” è quello di ristabilire il legame profondo tra i cittadini empolesi e il proprio territorio, trasformando il calcio in un potente catalizzatore di comunità. Il torneo, patrocinato dal Comune di Empoli, intende ricreare il tipico clima della sana e vivace competizione paesana tra le contrade empolesi, intese come frazioni e quartieri del centro cittadino. La finalità della Uisp Empoli Valdelsa è quella di partire dal comune capoluogo del circondario per creare un evento replicabile nel tempo, capace di estendersi anche alle altre realtà limitrofe dell’Unione dei Comuni. Si comincia il 3 giugno con gare serali/notturne di sola andata suddivise in quattro gironi, composti da tre formazioni ciascuno.

Le iscrizioni si chiuderanno pertanto al raggiungimento di 12 squadre composte interamente da calciatori empolesi per nascita o residenza. Al termine della prima fase a gironi, prenderà il via la fase dell’eliminazione diretta in gara unica, sino alle semifinali, previste sul sintetico di Santa Maria nei giorni 25 e 26 giugno, e alla finalissima del “Carlo Castellani” del 30 giugno, quando dalla suggestiva cornice iconica dello sport di Empoli uscirà il nome della prima “contrada” che si aggiudicherà il prestigioso trofeo consegnato dalla Uisp Empoli Valdelsa.

La scadenza delle iscrizioni è fissata per il 15 maggio 2026, mentre il termine per il tesseramento degli atleti è quello del 29 maggio. La partecipazione è consentita agli atleti che abbiano compiuto il 16° anno di età e che siano stati in lista gara fino alla 1° Categoria della FIGC. Gli atleti che abbiano compiuto 40 anni di età, alla data di scadenza del tesseramento, possono partecipare senza limiti di categorie. Il sorteggio Il sorteggio degli abbinamenti si svolgerà giovedì 21 Maggio 2026 alle ore 19,00 presso la sede del Comitato UISP di Via Basilicata 23 a Empoli. Per tutte le info, scrivere all’indirizzo mail: calcio.empolivaldelsa@uisp.it. E’ la grande novità della stagione estiva amatoriale, che mira a creare un evento ciclico e ripetibile negli anni, all’insegna di avvincenti sfide tra rioni e frazioni. Il tutto per incentivare l’appartenenza alle radici territoriali empolesi, nel segno della socialità e del divertimento.

Fonte: Uisp Empoli Valdelsa