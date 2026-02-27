Protezione Civile Alpini Firenze, esercitazione operativa sull’Arno

Durante la mattinata, a cui parteciperanno circa 30 volontari, saranno impiegate le nuove idrovore diesel per addestramento su emergenze idrogeologiche
La Protezione Civile della Sezione di Firenze dell’Associazione Nazionale Alpini conferma il proprio impegno al servizio della collettività con una nuova esercitazione operativa in programma domenica 1 marzo dalle ore 9 sulla riva destra dell’Arno, in zona Ponte alla Vittoria.
L’attività rappresenta il primo appuntamento di un ciclo di esercitazioni previste nel corso dell’anno ed è finalizzata all’aggiornamento e al consolidamento delle competenze dei volontari negli interventi di emergenza idrogeologica. Durante la mattinata saranno impiegate le nuove idrovore diesel recentemente acquisite dalla Sezione, ciascuna con una capacità superiore a 1.000 litri al minuto, insieme ai mezzi e alle attrezzature già in dotazione.
All’esercitazione parteciperanno circa 30 volontari, appartenenti a cinque squadre logistiche dell’Unità di Protezione Civile. Le sei squadre operative della Sezione costituiscono un presidio strutturato di professionalità e specializzazione, messo a disposizione degli enti territoriali e della comunità in caso di necessità.
L’iniziativa si inserisce nel programma permanente di formazione e addestramento volto a garantire elevati standard di preparazione, prontezza operativa ed efficacia negli interventi a tutela della popolazione e del territorio, nel solco dello spirito alpino di servizio e solidarietà.
<< Indietro