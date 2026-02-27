Regata di Carnevale a Viareggio, San Miniato protagonista: ori e podi nel ritorno dopo 30 anni

Sport San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile

Nel canale del porto torna la storica gara sui 500 metri: miglior tempo assoluto per l’Under 23 sanminiatese

In occasione del Carnevale, la Canottieri Viareggio ha riportato in vita una storica manifestazione remiera, assente dal calendario addirittura dal 1992: una regata sui 500 metri disputata nel canale adiacente al porto. Un ritorno atteso e partecipato, che ha richiamato numerose società toscane e non solo, trasformando l’evento in un appuntamento di grande richiamo per il movimento.

A rendere ancora più spettacolare la competizione è stata la scelta dell’armo unico a quattro vogatori per tutte le categorie, soluzione che ha garantito gare combattute e un alto livello tecnico complessivo.

Tra le protagoniste della giornata la Canottieri San Miniato, presente con l’intera squadra agonistica, dagli Allievi agli Under 23. Gli atleti, preparati dagli allenatori Enzo Ademollo e Krisztina Mugnai, hanno raccolto risultati di rilievo, salendo più volte sul podio.

Prestazione di spicco per il quattro di coppia Under 23 - Antonio Ademollo, Leonardo Federici, Davide Capri e Amedeo Ademollo - che ha conquistato la medaglia d’oro facendo registrare anche il miglior tempo assoluto dell’intera manifestazione.

Oro anche per il quattro di coppia Under 19 composto da Giorgio Gherardini, Fabio Nacci, Lorenzo Fiorenza e Giacomo Grilli (timoniere Cavallini), mentre il quattro Under 17 formato da Marco Casalini, Edoardo Epifanio, Giovanni Pucci e Alessandro Raglia (tim. Cavallini) ha chiuso con un ottimo argento.

Tra gli altri risultati, il bronzo di Laura Nacci nel misto femminile Cadetti, la partecipazione del quattro Cadetti maschile mix con Cosimo Campigli, Alessia Acerti, Chiara Acerti e Oscar Tinti, e il sesto posto del quattro Allievi C maschile con Francesco Acerti, Jason Huang, Biagio Posarelli e b. Da segnalare anche l’oro nel quattro di coppia mix Under 17 conquistato da Emma Meucci.

"Buona la prima", il commento del presidente della Canottieri San Miniato, Ademollo, che sottolinea come i risultati ottenuti rappresentino un ottimo punto di partenza per la stagione 2026. L’attenzione è già rivolta ai prossimi appuntamenti agonistici di livello superiore.

Nel frattempo, la società guarda anche alle iniziative sul territorio: è in programma la mostra fotografica "30 anni di sport e natura al Lago di Roffia", che si terrà a San Miniato Alto, in via dei Conti 48, dal 7 al 28 marzo.

Notizie correlate

Basket
Basket
13 Febbraio 2026

L'Use Computer Gross prova a rimettersi in marcia nel derby con l'Etrusca

Un derby in un momento delicato. E’ quello che l’Use Computer Gross si troverà ad affrontare domenica prossima alle 18 nella vicina San Miniato sul campo dell’Etrusca. Una partita che [...]

San Miniato
Attualità
5 Gennaio 2026
Mattia Ciampalini

Mattia Ciampalini a soli 13 anni al CIV PreMoto3: "Nel 2027 si punta alla vittoria"

Mattia Ciampalini, sulla pista detto 'El Ciampa', si prepara per un 2026 emozionante: debutterà a soli 14 anni nel Campionato Italiano Velocità per contendersi il prestigioso titolo italiano nella categoria [...]

San Miniato
Sport
1 Gennaio 2026

Uscita di Capodanno in barca, tradizione rispettata per la Canottieri San Miniato

Anche quest'anno la Canottieri San Miniato ha rispettato la tradizione dell'Uscita di Capodanno in barca, tradizione che si ripete ogni anno dal 1995.  Di buon ora nonostante la temperatura rigida si sono [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

torna a inizio pagina