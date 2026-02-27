Regata di Carnevale a Viareggio, San Miniato protagonista: ori e podi nel ritorno dopo 30 anni

In occasione del Carnevale, la Canottieri Viareggio ha riportato in vita una storica manifestazione remiera, assente dal calendario addirittura dal 1992: una regata sui 500 metri disputata nel canale adiacente al porto. Un ritorno atteso e partecipato, che ha richiamato numerose società toscane e non solo, trasformando l’evento in un appuntamento di grande richiamo per il movimento.

A rendere ancora più spettacolare la competizione è stata la scelta dell’armo unico a quattro vogatori per tutte le categorie, soluzione che ha garantito gare combattute e un alto livello tecnico complessivo.

Tra le protagoniste della giornata la Canottieri San Miniato, presente con l’intera squadra agonistica, dagli Allievi agli Under 23. Gli atleti, preparati dagli allenatori Enzo Ademollo e Krisztina Mugnai, hanno raccolto risultati di rilievo, salendo più volte sul podio.

Prestazione di spicco per il quattro di coppia Under 23 - Antonio Ademollo, Leonardo Federici, Davide Capri e Amedeo Ademollo - che ha conquistato la medaglia d’oro facendo registrare anche il miglior tempo assoluto dell’intera manifestazione.

Oro anche per il quattro di coppia Under 19 composto da Giorgio Gherardini, Fabio Nacci, Lorenzo Fiorenza e Giacomo Grilli (timoniere Cavallini), mentre il quattro Under 17 formato da Marco Casalini, Edoardo Epifanio, Giovanni Pucci e Alessandro Raglia (tim. Cavallini) ha chiuso con un ottimo argento.

Tra gli altri risultati, il bronzo di Laura Nacci nel misto femminile Cadetti, la partecipazione del quattro Cadetti maschile mix con Cosimo Campigli, Alessia Acerti, Chiara Acerti e Oscar Tinti, e il sesto posto del quattro Allievi C maschile con Francesco Acerti, Jason Huang, Biagio Posarelli e b. Da segnalare anche l’oro nel quattro di coppia mix Under 17 conquistato da Emma Meucci.

"Buona la prima", il commento del presidente della Canottieri San Miniato, Ademollo, che sottolinea come i risultati ottenuti rappresentino un ottimo punto di partenza per la stagione 2026. L’attenzione è già rivolta ai prossimi appuntamenti agonistici di livello superiore.

Nel frattempo, la società guarda anche alle iniziative sul territorio: è in programma la mostra fotografica "30 anni di sport e natura al Lago di Roffia", che si terrà a San Miniato Alto, in via dei Conti 48, dal 7 al 28 marzo.

