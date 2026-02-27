Riflessione, autodifesa e spettacolo: l'8 marzo al teatro di Castelfranco di Sotto

Per l'8 marzo di quest'anno il comune di Castelfranco di Sotto, su impulso dell'amministrazione comunale del sindaco Mini, organizza un pomeriggio dedicato alla riflessione sul ruolo della donna e sul tema dell'autodifesa. L'iniziativa si svolgerà al teatro della Compagnia dalle 16. I due momenti, per celebrare la giornata internazionale della Donna sono aperti a tutta la cittadinanza. Il primo momento prevede una riflessione, sul percorso che nel tempo è stato fatto dalla figura della donna nella società, attraverso le varie conquiste. Poi sarà affrontato anche il tema dei vari tipi di violenze che, come emerge spesso dalle cronache, sono ancora un problema della società.

Questa parte dell'incontro sarà realizzata in collaborazione con l’associazione sportiva Asd Momentum di Ponsacco, che metterà a disposizione istruttori qualificati di Wing Tsun. Durante l’incontro verranno presentati non solo aspetti pratici di autodifesa, ma anche strumenti utili alla prevenzione e alla gestione di eventuali situazioni di conflitto come la postura, il controllo del movimento e la consapevolezza corporea.

A seguire, alle 17,30, la Pubblica Assistenza Vita proporrà, sempre al Teatro lo spettacolo “L’ora del tè – Niente è come sembra” di Letizia Sperzaga, un’opera che affronta con sensibilità e profondità le tematiche legate alla condizione femminile.

“Come assessore alla cultura dell'amministrazione Mini – spiega Nicola Sgueo – ritengo che questa sia una giornata in equilibrio tra informazioni pratiche per tutte le donne, quelle che fornirà l'associazione Momentum e la riflessione, forse più intellettuale, su alcuni aspetti dei temi che ruotano intorno all'universo femminile. Un momento di festa, ma anche di arricchimento, per ribadire un principio che l'amministrazione comunale ritiene fondamentale: il rispetto della persona e quindi anche della donna in tutte le forme in cui la parola rispetto si possa declinare. Invito tutta la cittadinanza, non solo le donne a partecipare e trascorrere un pomeriggio piacevole e utile”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto