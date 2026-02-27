Piccoli chef crescono a Santa Croce: al via i laboratori di cucina e pasticceria a scuola

Si scaldano i fornelli delle cucine scolastiche per l’avvio dei laboratori di cucina dedicati alle famiglie delle scuole primarie e dell’infanzia di Santa Croce sull'Arno. E per il 2026 il corso di pasticceria da quest’anno coinvolgerà anche i bambini delle scuole dell'infanzia.

Gli appuntamenti proposti sono un momento importante dell'ampia programmazione rivolta all'educazione alimentare promossa dal comune, partita lo scorso 19 gennaio.

Ai percorsi, attualmente sold out, parteciperanno 43 coppie di piccoli cuochi accompagnati da un genitore, all’interno di un calendario di attività che terminerà il 17 aprile. Destinatari delle iniziative sono i bambini e i ragazzi e famiglie in un percorso che ha come obiettivo la salute, la consapevolezza e la sperimentazione.

Un'iniziativa resa possibile dall'amministrazione del sindaco Roberto Giannoni che punta alla fine a migliorare la vita attuale e futura della popolazione scolastica.

“Quando la comunità scolastica propone e partecipa come in questo caso - dice infatti Giannoni - l’amministrazione risponde. L’aggiunta dell’Infanzia ai corsi di pasticceria è il risultato di un dialogo costante con il territorio e conferma la volontà di investire nel benessere e nella crescita dei nostri bambini. La cultura di un'alimentazione sana penso che vada coltivata fin da piccoli e questi, anche se non si tratta di lezioni frontali, sono momenti di apprendimento di un sano stile di vita”.

L'assessore Valentina Fanella infatti precisa: “L’estensione dei corsi alla scuola dell’Infanzia nasce da una richiesta chiara e condivisa da parte delle insegnanti e dei genitori all'interno del nucleo Tecnico Operativo della commissione mensa. Ho accolto volentieri questa sollecitazione, perché crediamo come amministrazione che l’educazione alimentare oltre ad iniziare fin da piccoli, debba coinvolgere concretamente le famiglie. A mangiare correttamente si impara fin da piccoli e queste pratiche aiutano a crescere in modo sano e a evitare varie malattie che nell'età adulta derivano da un' alimentazione scorretta”.

Nello specifico queste sono le proposte per il 2026 a cominciare dai “gettonatissimi” corsi di pasticceria della scuola dell’Infanzia e della primaria. La forte domanda non ha riguardato soltanto la riproposizione del progetto, ma in modo particolare l’inserimento dell’Infanzia, segno di un coinvolgimento sempre più attivo delle famiglie fin dai primi anni del percorso educativo.

A Staffoli, i locali della cucina scolastica ospiteranno le famiglie della scuola primaria Torello della Maggiore per il corso “Scuola di cucina a 4 mani”. Nei tre appuntamenti del 5, 12 e 19 marzo, le coppie, guidate dal personale della cucina, scopriranno i segreti delle ricette del menù scolastico per imparare a preparare a casa piatti sani ed equilibrati.

Alla cucina centralizzata di via Manzi invece, prenderà vita “Facciamo un dolce”, il corso di pasticceria che vedrà i maestri dolciari santacrocesi lavorare insieme alle cuoche comunali per guidare genitori e bambini della Primaria e anche dell’Infanzia, nella preparazione di merende e colazioni genuine.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno

