Sequestro da oltre 140mila euro a Castelfiorentino per spaccio di cocaina

Sequestro preventivo di oltre 140mila euro nei confronti di un soggetto indiziato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, eseguita a Castelfiorentino, è stata condotta dalla Guardia di Finanza su disposizione del Gip del Tribunale di Firenze, su richiesta della Procura - Direzione Distrettuale Antimafia.

Nel corso di una perquisizione domiciliare del dicembre 2025, l’indagato è stato trovato in possesso di 139.370 euro in contanti, oltre a valuta estera, custoditi in un borsone. La somma è risultata sproporzionata rispetto ai redditi dichiarati e priva di giustificazione.

L’uomo non svolgerebbe attività lavorativa e avrebbe percepito negli ultimi anni redditi minimi, risultando anche beneficiario del reddito di cittadinanza. Il sequestro si inserisce in una più ampia indagine su due associazioni dedite al traffico di stupefacenti, con basi operative tra le province di Firenze e Siena e canali di rifornimento in Lombardia.

Le investigazioni hanno già portato a misure cautelari nei confronti di 10 indagati, tra arresti in carcere e domiciliari.

Secondo quanto ricostruito, il denaro sarebbe riconducibile all’attività svolta dall’indagato in ausilio al figlio nella detenzione e nel commercio di cocaina. Il provvedimento è una misura cautelare disposta nella fase delle indagini preliminari e gli indagati sono da considerarsi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.

