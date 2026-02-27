Sfida da playoff per l’Use Computer Gross sul campo di La Spezia

Non è decisiva, ma conta tanto. Domenica alle 18 sul campo di La Spezia (arbitri Zanzarella di Rapolano e Collet di Castelnuovo Berardenga) l’Use Computer Gross affronta una squadra che l’appaia in classifica a quota 18 e che all’andata vinse al pala Sammontana.

Quando si sente parlare di partite che contano per il piazzamento finale, ecco, questa è una di quelle.

"Andiamo ad affrontare una delle squadre più ambiziose del girone – spiega Tommaso Cappa, uno degli assistenti di coach Valentino – in questa settimana, non a caso, la società ligure ha fatto una mini rivoluzione sul mercato. Rispetto all’andata è totalmente cambiata con l’inserimento di tre giocatori nuovi. Due li conosciamo bene come l’ex Cecina Pedroni ed il nostro ex Nicola Calabrese, l’altro è Gianmarco Gulini che arriva da Gema Montecatini. Questo fa capire che l’intenzione è quella di fare un bel finale di stagione visto che si tratta di innesti che si affiancano a giocatori di valore. Classifica alla mano si tratta di uno scontro diretto e quindi i punti in palio sono molto pesanti".

"Noi dobbiamo proseguire sulla strada intrapresa – aggiunge – anche con Costone abbiamo fatto una buona gara e quindi andiamo fiduciosi, sperando magari che qualche episodio possa finalmente girare dalla nostra parte". La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube Spezia basket club.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa