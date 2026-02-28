Arte per la Palestina: a Montespertoli c'è la MostrASTA

Il Coordinamento Montespertoli con la Palestina, insieme alla Rete Antifascista di Montespertoli, all'associazione Prima Materia e al progetto Music & Resilience, con il patrocinio del Comune di Montespertoli, organizzano un evento solidale per sostenere l'arte e l'espressione culturale per i giovani rifugiati palestinesi.

L’asta di beneficenza è un'iniziativa realizzata mettendo al centro l'arte: è resa possibile grazie al contributo di tutti gli artisti e le artiste che hanno accolto con entusiasmo la “Chiamata alle Arti”, un'iniziativa lanciata dal Coordinamento Montespertoli con la Palestina e promossa da tutta la rete di supporto del progetto. Circa 30 artisti hanno risposto all'appello donando il loro ingegno, il loro tempo, la loro creatività e infine le loro opere, per realizzare una grande esposizione di opere d'arte che saranno esposte a Prima Materia dal 2 marzo e battute all'asta il prossimo 7 marzo, nel corso di una serata davvero speciale.

Il ricavato della serata sosterrà Music & Resilience, un progetto promosso da Prima Materia che promuove la pratica musicale in tutte le sue forme in contesti di conflitto, marginalità e disparità sociale, un'iniziativa che dal 2012 valorizza la musica come strumento di cura, trasformazione sociale e resilienza per i rifugiati palestinesi dei campi profughi in Libano e che negli ultimi anni ha esteso la sua azione anche in Ucraina, a Lampedusa, a Bologna col sostegno di un ampio partenariato nazionale e internazionale, dall'accademia alla società civile: Un Ponte Per...,Mediterranea Saving Humans, AICS, UNRWA solo per citare alcuni tra i partner.

La serata di sabato 7 marzo non sarà un evento formale ma una vera festa a sostegno del progetto nei campi profughi palestinesi, con ospiti e contenuti eccezionali. L'asta sarà battuta da La Franca, artista comica che saprà condurre la serata in modo leggero, divertente e fuori dagli schemi. Sarà arricchita dalla musica dal vivo di OriEnsemble, collettivo musicale di oltre 20 elementi che propone un repertorio palestinese e mediorientale. Inoltre sarà presente un ospite speciale: Ahmad Elkheir, coordinatore del progetto Music & Resilience in Libano, musicoterapista, musicista e cantante raffinato, che porterà in prima persona la testimonianza delle azioni svolte dal progetto M&R nel Paese dei Cedri.

Infine, un ricco aperitivo accoglierà il pubblico presente attraverso i sapori e le ricette degli amici con cui il progetto M&R scambia musica, formazione, cultura ma soprattutto umanità. Inizio serata ore 19 con apericena a offerta libera e consapevole, solo su prenotazione entro il 4 marzo: 3662778897 - montespertolipalestina@inventati.org.

Fonte: Ufficio stampa