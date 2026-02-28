Controlli rafforzati nei giorni di Carnevale, Gdf scopre 8 lavoratori in nero

Durante i controlli della guardia di finanza del comando provinciale di Lucca, intensificati nel periodo del Carnevale, i militari di Viareggio hanno individuato 8 lavoratori in nero durante le verifiche in 13 attività. Come spiegato in una nota della Gdf, per due ristoranti e due strutture alberghiere sarà inoltre avanzata proposta di chiusura all'Ispettorato del Lavoro, per la quantità di manodopera impiegata irregolarmente.

I successivi riscontri delle fiamme gialle hanno fatto emergere come 5 degli 8 lavoratori irregolari risultassero, al momento del controllo, percettori di indennità mensile di disoccupazione (Naspi). Gli stessi sono stati segnalati all'Inps per far decadere il beneficio sociale e recuperare le somme indebitamente percepite.

Per gli 8 casi emersi di dipendenti non assunti regolarmente, i titolari dovranno regolarizzare la posizione e assumerli per un periodo minimo di 90 giorni. Sono in fase di quantificazione le sanzioni da comminare ai datori di lavoro che, come previsto dalla normativa, variano da un minimo di 1.950 euro a 7.800 euro in base al numero di giorni di lavoro irregolare.