Don Andrea Cristiani nuovo assistente spirituale Fratres Pisa, Shalom: "Profonda gioia"

San Miniato
Don Andrea Pio Cristiani

La onlus sulla nomina del fondatore: "Riconoscimento significativo all'impegno a favore della cultura del dono e della solidarietà"

Il Movimento Shalom accoglie con profonda gioia la notizia della nomina di don Andrea Cristiani, fondatore del Movimento Shalom, quale nuovo Assistente Spirituale dei Gruppi Fratres per il Consiglio Territoriale della provincia di Pisa.

La decisione, ufficializzata dal Vescovo di San Miniato, Giovanni Paccosi, e giunta dopo la consultazione e il parere favorevole dell'Arcivescovo di Pisa e del Vescovo di Volterra, rappresenta un riconoscimento significativo del lungo impegno di don Andrea a favore della cultura del dono e della solidarietà.

Questa nomina corona una vita spesa al servizio degli ultimi e conferma il legame indissolubile tra la missione spirituale e l'impegno civile. Don Andrea saprà certamente infondere nei gruppi Fratres quella forza profetica e quella carità operosa che da sempre animano Shalom.

Il Movimento esprime il più sentito ringraziamento ai Vescovi delle tre diocesi per la fiducia accordata a don Andrea e al Consiglio Territoriale Fratres di Pisa, certi che il suo contributo sarà prezioso per la crescita umana e spirituale di tutti i donatori di sangue del territorio pisano, promuovendo sempre più il valore della vita e della fraternità.

Fonte: Movimento Shalom onlus

