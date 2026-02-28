Iran, la Prefettura di Firenze alza la protezione agli obiettivi sensibili

Rafforzati i servizi di sicurezza su obiettivi israeliani, ebraici e statunitensi a Firenze

Con lo scoppio delle ostilità tra USA, Israele e Iran, anche a Firenze dalla mattinata di oggi è stato potenziato il livello di sicurezza dedicato alla protezione degli obiettivi israeliani, ebraici e statunitensi presenti sul territorio cittadino.

Da una nota della Prefettura di Firenze si apprende che, oltre agli obiettivi sensibili già citati, "sono stati rafforzati anche i dispositivi a protezione di ulteriori obiettivi nonché di strutture operative di pronto intervento".

"Tutto il personale appartenente alle Forze di polizia - aggiungono - che svolge sia il delicato compito di controllo del territorio sia la funzione di protezione presso obiettivi sensibili, è stato ulteriormente sensibilizzato".

