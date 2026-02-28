Referendum Giustizia: Forza Italia in piazza a Empoli per promuovere il SI

Prosegue l’impegno di Forza Italia sul territorio empolese per promuovere il SI’ al Referendum del 22 e 23 Marzo. Oggi in piazza della Vittoria, angolo Via del Giglio, si è tenuto il consueto appuntamento del gazebo informativo. Erano presenti i dirigenti di partito comunale e provinciale per incontrare la cittadinanza e informare e confrontarsi sui contenuti del referendum per il sì alla riforma della giustizia.

È stata un’occasione di dialogo diretto con i cittadini -afferma Samuele Castellaneta, responsabile provinciale organizzativo Forza Italia- per spiegare le ragioni di una riforma necessaria a rendere il sistema giudiziario più efficiente, equo e vicino alle esigenze del Paese”.

Vogliamo che si capisca che non è una riforma per addetti ai lavori, ma una consultazione che riguarda la vita quotidiana di ogni cittadino -continuano Nicola Nascosti dirigente Regionale FI e Samuele Spini dirigente comunale FI -.Votare Si servirà per migliorare la giustizia e per assicurare chi delinque alla Giustizia, come ci chiedono da tempo gli italiani”.

La partecipazione e l’entusiasmo di oggi al gazebo ci fa ben sperare che gli italiani sapranno votare a favore di questa importantissima riforma. La sensazione è buona - concludono Nascosti, Castellaneta e Spini- pare che i cittadini abbiano compreso la portata della riforma e che sia importante per tutti andare a Votare”.

Oggi era presente anche la delegazione di Azzurro Donna con Alessandra Campagna, Coordinatrice Provincia di Firenze ricordando che sono previsti ulteriori momenti di confronto in centro storico nelle giornate di sabato 7 e 14 Marzo sempre con un gazebo informativo.

