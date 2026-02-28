Firenze, tenta di fuggire dai controlli e getta la droga nel torrente: un fermato

Intervento della polizia municipale a Firenze nell'ambito del progetto 'Viaggiare sicuri', che punta a garantire maggiore sicurezza su tram, bus e alle fermate del trasporto pubblico locale. Nei giorni scorsi, gli agenti del reparto antidegrado hanno fermato un uomo sospettato di spaccio in zona viale Morgagni.

Durante il controllo, l'uomo ha tentato inizialmente di collaborare, per poi cercare di fuggire correndo verso il ponte sul Terzolle. Lì ha gettato un involucro nel torrente: recuperato dagli agenti, conteneva 27 grammi di cocaina. L'uomo è stato raggiunto e identificato; con sé aveva anche 100 euro, ritenuti provento dell'attività di spaccio.

Il progetto, attivo dal 10 novembre, ha già portato al controllo di 537 persone, con 108 denunce, di cui 27 per spaccio o detenzione di droga, e cinque arresti per spaccio. I sequestri complessivi hanno superato il chilogrammo di sostanze stupefacenti. L'assessore alla sicurezza, Andrea Giorgio, sottolinea l'importanza del progetto.

Notizie correlate