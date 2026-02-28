Giani al sopralluogo al tunnel sotto l'Arno: "La Regione, c'è"

dalla Regione
Impiegherà 7,5 milioni di euro di Fondi europei. Si attende il parere dei sommozzatori che lo hanno risalito

Il presidente Giani ha presenziato questa mattina al sopralluogo al tunnel che a Firenze sottoattraversa l’Arno dalla pescaia di San Niccolò verso la Zecca Vecchia.

Si tratta di un tratto di circa 350 metri – spiega il presidente Gianisituato circa 5 metri sotto il letto del fiume e oggi completamente invaso dall’acqua. Ai sommozzatori livornesi della società Subsea, chiediamo di individuare dove sono le falle che hanno riempito d’acqua il tunnel e compiere una valutazione su cosa occorra fare per renderlo impermeabile e permetterne la fruizione da parte dei cittadini. E’ infatti innegabile l’interesse che questo manufatto, reso accessibile e percorribile a piedi, può rappresentare dal punto di vista museale, storico e turistico”.

Il presidente ha annunciato che la Regione, in accordo con il Comune di Firenze, intende contribuire alla realizzazione delle opere di risanamento ed impermeabilizzazione.

A questo scopo – questa la sua precisazione – la Regione c’è e farà la sua parte, visto che intendiamo contribuire con 7,5 milioni di euro che derivano dai fondi europei Fsc, i Fondi di sviluppo e coesione. Avremmo in questo modo la possibilità di ottenere la fruibilità di quello che continuo a ritenere alla stregua di vero e proprio corridoio vasariano subacqueo in pieno centro cittadino”.

Fonte: Regione Toscana

