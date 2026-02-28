Grave incidente a La Scala a San Miniato, 17enne in codice rosso

Grave incidente poco dopo le 13 di oggi a La Scala, nel territorio di San Miniato. A rimanere coinvolti, per cause in corso di accertamento, un'auto e un ciclomotore lungo via Trento. Da quanto si apprende una giovane di 17 anni, che si trovava alla guida delle due ruote, è stata soccorsa e trasportata in codice rosso a Careggi a Firenze.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, un'automedica e la polizia municipale di San Miniato per i rilievi e gli accertamenti della dinamica. Allertato inizialmente anche l'elisoccorso Pegaso, l'intervento è stato in seguito annullato con il trasporto in ambulanza al pronto soccorso della giovane ferita. Sempre dalle prime informazioni, attualmente si trova all'ospedale fiorentino in prognosi riservata. Nessuna conseguenza di rilievo emersa per gli occupanti dell'altro veicolo coinvolto.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

