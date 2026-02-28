L'Hotel Il Sole di Empoli compie 100 anni: il riconoscimento del Comune all'attività secolare

Questa mattina (sabato 28 febbraio 2026) il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi e l'assessore alle Attività Produttive Adolfo Bellucci si sono recati all'Hotel Il Sole di piazza Don Minzoni per consegnare una targa di riconoscimento per i 100 anni di attività. La più longeva struttura ricettiva del territorio in realtà ha già superato il secolo di vita, avendo festeggiato il 28 dicembre 2025 l'anniversario dell'acquisto dell'immobile da parte dei primi titolari, Stenia Montepagani e Gino Bucelli.

LA STORIA - Quattordici camere che hanno ospitato migliaia di persone nell'arco del suo primo secolo di vita e giunto oggi alla quarta generazione, con Chiara e Niccolò Terreni. L'hotel ha superato le intemperie della Seconda Guerra Mondiale e i bombardamenti del '43 non hanno risparmiato la struttura, così come la crisi del 1929 ha imposto tempi duri ai titolari di allora.

Il sindaco Mantellassi ha ribadito il ringraziamento della città all'Hotel 'Il Sole per questi 100 anni a servizio della nostra comunità, dei turisti, dei lavoratori e di tutte le persone che sono state ospitate con cortesia, cura e professionalità. Un'attività che è stata capace di passare il testimone per quattro generazioni senza mai snaturare il proprio modo di accogliere la clientela.

L'assessore Bellucci ha ringraziato i giovani titolari che sicuramente sono in grado di rispondere alle nuove esigenze delle strutture ricettive, sia online ma soprattutto di persona, con la calda accoglienza di cui gli empolesi sono capaci da sempre.

Cinzia Fornettoli, Valter Terreni con i figli Niccolò e Chiara hanno ringraziato per questo riconoscimento. "Sono parole che ci commuovono e che ci spingono ad andare avanti come abbiamo fatto grazie ai nostri figli, la quarta generazione. Questa è la nostra casa si può dire anche se abbiamo le nostre vite e lo è stata nel corso della sua lunga storia cominciata nel 1925. Abbiamo alcuni progetti in cantiere e saranno i nostri figli a portarli avanti. Siamo davvero molto contenti dei tanti sacrifici fatti e di quelli che verranno".

