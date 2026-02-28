In Toscana solo il 19% degli amministratori è under 35: "Promuovere partecipazione giovanile"

I giovani amministratori under 35 in Toscana sono 842, pari al 19% del totale degli amministratori locali (4.432). A loro è stata dedicata l’assemblea annuale di Anci Giovani Toscana dal titolo “Radici locali, orizzonti europei” che si è tenuta a Firenze. Un momento per fare sia il punto sulla rappresentanza giovanile nei ruoli di governo in Toscana che il resoconto sugli otto gruppi di lavoro recentemente costituiti nell’ambito del Coordinamento regionale di Anci Giovani della Toscana con l’obiettivo di favorire l’incontro, lo scambio e la formazione della nuova classe dirigente locale.

«I dati indicano una partecipazione ancora limitata delle nuove generazioni alla politica locale – afferma la presidente di Anci Toscana e sindaca di Poggibonsi, Susanna Cenni -. Questa onda di giovani amministratori è particolarmente preziosa per innovare l’attività amministrativa quotidiana. Bisogna provare a ricostruire le relazioni fra amministrazioni locali e cittadini, mantenere questa capacità di tenere i piedi ben piantati nel territorio e lo sguardo sempre attento a quello che succede nel resto del mondo».

«Per incentivare una maggiore rappresentanza giovanile nei ruoli di governo, riteniamo utile promuovere politiche di sostegno alla partecipazione, come programmi di formazione e incentivi per i giovani candidati – commenta il coordinatore di Anci Giovani Toscana e vicesindaco di Capannori, Matteo Francesconi -. Anche per questo, l’estate scorsa sono nati otto gruppi di lavoro, che puntano a stimolare la partecipazione e lo scambio di esperienze tra giovani amministratori, al fine di fare proposte concrete a Regione e Ministero».

Per tornare ai dati, tra gli under 35, così come tra gli over 35, le donne rappresentano meno del 40% degli amministratori. Il quadro è caratterizzato da un forte squilibrio di genere: gli uomini continuano a essere la maggioranza sia tra gli amministratori giovani (61%) che tra quelli over 35 (62%). Questo evidenzia come la parità di genere nella politica locale sia ancora un obiettivo da raggiungere.

Analizzando la distribuzione per ruolo istituzionale, emerge che i giovani amministratori sono prevalentemente consiglieri comunali (21% del totale). Tuttavia, la loro incidenza diminuisce man mano che si sale nella “gerarchia” delle cariche: se gli under 35 rappresentano solo il 12% del totale degli assessori, la presenza tra i sindaci è ancora più ridotta, con appena 13 sindaci under 35 su 273 totali, pari al 5%. «Dati che evidenziano una barriera generazionale nell’accesso alle posizioni di maggiore responsabilità amministrativa – aggiunge il vicecoordinatore di Anci Giovani Toscana e vicesindaco di Chiesina Uzzanese Lorenzo Vignali -. Se da un lato i giovani riescono a entrare nei consigli comunali grazie al loro consenso e alla presenza sul territorio, dall’altro faticano a ottenere ruoli esecutivi e, soprattutto, la carica di sindaco».

Anche per favorire la partecipazione giovanile, Anci Toscana sta organizzando dei corsi di formazione per coloro che si candideranno alle elezioni di maggio, come già fatto nel 2024. Sarà un’occasione di approfondimento per tutti, ma in modo particolare per coloro che affrontano questa esperienza per la prima volta.

Fonte: Anci Toscana

