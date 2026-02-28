Lavori sulla 429 Poggibonsi-Certaldo, concluso primo intervento di manutenzione

Riapertura alla circolazione da lunedì 2 marzo entro le ore 8
Concluso il primo intervento urgente di manutenzione straordinaria per mitigare i tratti ammalorati con interventi localizzati sulla pavimentazione stradale nel tratto della Nuova SRT 429 di Valdelsa nel tratto Poggibonsi – Certaldo, dalla progressiva Km. 7+500 rotatoria di Vico d’Elsa alla progressiva Km. 11+900 rotatoria di Badia a Elmi.
La riapertura al traffico veicolare, a differenza di quanto previsto in un primo momento, avverrà a partire da lunedì 2 marzo entro le ore 8 invece che da domenica 1 marzo. Una decisione che si è resa necessaria per consentire una maggiore maturazione del misto cementato utilizzato. L’intervento di manutenzione ha riguardato anche la realizzazione di attività complementari nell’area interessata.
La circolazione rimane deviata, ancora per un giorno, sulla Vecchia Sr 429 di Valdelsa attraverso i percorsi alternativi appositamente segnalati.
Fonte: Provincia di Siena
