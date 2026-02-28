Fucecchio, monumento a Giuseppe Montanelli: la Lega d'accordo su messa in sicurezza e valorizzazione

In merito alla messa in sicurezza e alla valorizzazione del monumento dedicato a Giuseppe Montanelli, situato nell'omonima piazza centrale di Fucecchio, e alla proposta di installare una ringhiera perimetrale per impedire bivacchi sugli scalini circostanti, Lega Sezione Fucecchio si pronuncia favorevole.

"La statua dell'antenato del grande giornalista e scrittore fucecchiese, Indro Montanelli, merita sorte migliore - scrivono in una nota -. Giuseppe Montanelli, avo di Indro, storico e politico di Fucecchio, dopo che il Granduca di Toscana Leopoldo II andò via da Firenze, fece parte del triumvirato con Guerrazzi e Mazzoni. Partecipò attivamente alla prima guerra d'indipendenza italiana e soprattutto con gli studenti pisani, alla battaglia di Curtatone e Montanara, il 29 maggio 1848 contro l'Impero austriaco. Fu un europeista ante litteram, avendo progettato già a metà Ottocento quel 'Comune europeo' a base federativa per un'Europa costruita dal basso, dai popoli".

"Per quello che rappresenta Giuseppe Montanelli per la storia di Fucecchio e non solo, - concludono- la statua che lo raffigura detta popolarmente 'Caa Libri' perché i libri dallo scultore Romanelli sono fatti scendere dalla parte posteriore del personaggio raffigurato, merita veramente una migliore valorizzazione".